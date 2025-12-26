El cirujano detenido por violar en Murcia a su paciente aceptó facilitar su ADN, pero no abrir su teléfono

El cirujano que está en prisión provisional por, presuntamente, violar en Murcia a una paciente cuando se encontraba bajo los efectos de la anestesia accedió a facilitar una muestra de su ADN a los responsables policiales que se ocupan de la investigación del caso.

Así queda reflejado en el atestado del caso, el cual fue remitido al Juzgado de Molina de Segura que se ocupa de la investigación.

Cuando fue interrogado en dependencias policiales, el médico, en compañía del abogado que había designado ya (de un prestigioso despacho de Murcia) se acogió a su derecho a no declarar.

Lo decidió así después de entrevistarse previamente, en dependencias de la comisaría, con su letrado defensor, un derecho que tiene todo detenido.

Las autoridades de México confirman a los investigadores que el médico no está fichado en su país

Se limitó a decir que sus datos de filiación indicados eran los correctos, al igual que los datos de contacto y localización que obraban en poder de los investigadores.

También informó de que sabe leer y escribir en español (algo que se ha de preguntar a todos los detenidos, por si precisasen de la asistencia de un traductor) y aseguró que nunca ha estado detenido o procesado previamente.

En cuanto a este último extremo, la Policía quiso comprobarlo también en el país natal del sospechoso, por lo que los investigadores de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) solicitaron a México que mandase la hoja de antecedentes del médico. Las autoridades mexicanas respondieron y confirmaron que el doctor no estaba fichado en ese país.

Aunque no quiso abrir la boca, el facultativo sí permitió que le tomasen una muestra de ADN. Lo consistió «voluntariamente y en presencia de sus letrados». La obtención de muestras biológicas del sospechoso ayudará, conforme avancen las pesquisas.

El facultativo pasará las fiestas en el penal de Sangonera, aunque su defensa prevé pedir la libertad

Por otro lado, la Policía intervino al facultativo su teléfono, un dispositivo Apple modelo iPhone 14. Le instaron a que facilitase la contraseña para desbloquear el terminal, pero él se negó.

El teléfono obra en poder de los investigadores. El Grupo de Delitos Tecnológicos del cuerpo se ocupará de intentar acceder al contenido, aunque fuentes cercanas a la investigación admitieron que es complicado, puesto que los móviles de Apple cuentan con un sistema al que es difícil acceder, si no se cuenta con la contraseña que el doctor se niega a dar.

Con la (no) declaración del individuo, la Policía dio por terminadas las diligencias. El día antes había testificado la supervisora de quirófano del hospital en el que se produjeron los hechos que se investigan. Esta profesional no presenció los hechos, de los cuales fue informada por las enfermeras que captaron el vídeo. En su declaración, dijo que no comunicaron nada a la paciente porque estaban «ante un hecho que las sobrepasaba, desconociendo qué tenían que hacer y pareciéndoles surrealista todo lo que estaba pasando».

Tras la comparecencia ante los policías y su letrado, el sospechoso, de 46 años, volvió a los calabozos, para pasar su última noche.

Al día siguiente por la mañana fue conducido ante la jueza de Molina de Segura con competencias en Violencia sobre la Mujer (que, desde el cambio de la ley en otoño, incluye la violencia sexual), y la magistrada determinó enviarlo a prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de agresión sexual.

El facultativo previsiblemente pasará las fiestas en el penal de Sangonera, aunque la intención de su defensa es pedir su libertad mientras continúe la investigación. De momento, el sospechoso permanece en el módulo de enfermería de la prisión y aún no ha pasado a hacer vida con el resto de reclusos, apuntaron fuentes penitenciarias.