La Policía detiene a uno de los diez fugitivos más buscados, acusado de dos asesinatos: vivía en una nave industrial de Huelva

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes a José María Pavón Pereira, prófugo incluido en la campaña “Los 10 más buscados”, reclamado por un delito de asesinato con alevosía y otro de asesinato con ensañamiento a la pena de 41 años de prisión cometido en 2019.

La investigación se inició el pasado año cuando se emitió una reclamación judicial para la detención de un varón por un doble delito de asesinato, cometido en Huelva en el año 2019, cuando fueron localizados los cuerpos de dos personas en un pozo, según ha informado la Policía en un comunicdo. Uno de ellos tenía un disparo de escopeta en el pecho y el otro con múltiples lesiones con un objeto contundente que le provocaron la muerte.

Tras agotar las habituales vías de investigación, los agentes decidieron incluirlo en la campaña “Los 10 más buscados”, que tiene como fin obtener información de los fugitivos por parte de los ciudadanos a través de su difusión en los medios de comunicación y las redes sociales de la Policía Nacional.

En el marco de la referida campaña se obtuvieron informaciones a través del correo habilitado para ello losmasbuscados@policia.es que, junto con las tareas de averiguación de la Sección de Localización de Fugitivos, hicieron que se diese con el paradero de este prófugo.

Los investigadores descubrieron que vivía escondido en una nave alejada de la localidad de Cartaya (Huelva). Tras numerosas gestiones en el lugar los agentes observaron la salida de un vehículo en cuyo interior viajaba un varón cuyas características físicas era similar al fugado y, tras dar el alto al turismo, fue plenamente identificado por lo que se procedió a su detención.

El pasado mes de noviembre, la Policía Nacional lanzó una nueva campaña para localizar a diez fugitivos buscados por diferentes juzgados nacionales e internacionales. Para ello, la colaboración ciudadana es fundamental por lo que cualquier persona que pueda aportar algún dato que facilite su colaboración puede hacerlo, de forma confidencial, a través del correo lomasbuscados@policia.es.