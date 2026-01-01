Una conductora de 76 años que cogía poco el coche y entró equivocada en la autovía muere al chocar contra un autobús con niños

Tragedia en la Autovía del Cantábrico. Una conductora de Llanes (Asturias) de 76 años, cuya identidad se corresponde con las iniciales I. G. F., falleció poco antes de las siete de la tarde del martes al impactar su coche frontalmente contra un autocar en el que viajaban 45 jóvenes deportistas del colegio Sagrada Familia El Pilar de Pola de Lena, que regresaban de una competición deportiva. El accidente se produjo a la altura del kilómetro 292 de la Autovía, en Llanes. La conductora, que no solía coger el coche mucho, se equivocó en uno de los accesos a la autovía, a la altura de Llanes y condujo en sentido contrario durante aproximadamente un kilómetro.

A las 18.43 horas, una llamada al 112 Asturias alertó de que había un coche que circulaba en sentido contrario. Poco después, otra llamada avisaba de que el mismo vehículo había chocado contra un autocar. Según indicó la ovetense Maribel Zarzuela, que viajaba de copiloto junto a su marido en una autocaravana, el coche de la mujer, pequeño y de color amarillo, "iba haciendo eses". "Iba a por nosotros, nos libramos en el último segundo, porque mi marido dio un volantazo y pasó al carril contrario". "Estamos alteradísimos, tuvimos que parar la caravana en una gasolinera porque no podíamos seguir", aseguró la mujer, que regresaba con su marido, italiano, de una estancia en Venecia.

Los menores, de entre 13 y 15 años, resultaron ilesos, salvo tres de los chicos y el conductor, asistidos por contusiones muy leves. Venían de regreso a casa tras haber participado en una competición de fútbol y baloncesto fuera de la región.

El accidente provocó importantes retenciones de tráfico. En un momento dado se procedió a cortar la circulación a la altura del túnel de Santiuste, así como a desviar el tráfico entre los kilómetros 291 y 294 hacia la N-634.

Guardias y bomberos en el lugar del accidente. / Guardia Civil

Al lugar se desplazaron hasta cuatro patrullas de Tráfico de Ribadesella y Gijón, así como un equipo UNIS del primer destacamento, que se hará cargo de la investigación. El SAMU activó a la médica y la ambulancia de soporte vital básico de Ribadesella.

También acudieron efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Llanes y Cangas de Onís, aunque finalmente no fue necesaria la intervención de estos últimos. Tras la pertinente autorización, los bomberos procedieron a la excarcelación del cuerpo sin vida de la afectada, cuyo cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de La Corredoria, donde se le hará la autopsia en la mañana de este miércoles. El personal de mantenimiento de carreteras acudió para sanear la calzada.