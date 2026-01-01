A prisión por asesinato el detenido por el incendio que mató a una joven de 25 años en Crevillent

La plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, antiguo Juzgado de Instrucción número 4, ha acordado esta mañana la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el español de 44 años detenido por causar el incendio de su vivienda que mató a una joven de 25 años que vivía en el piso superior y provocó lesiones graves a la pareja de la víctima, de 33 años.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han confirmado la decisión judicial de encarcelar al arrestado por la Guardia Civil y han precisado que el hombre queda investigado en una causa abierta por los delitos de incendio, asesinato y lesiones.

El ahora apresado salió el pasado enero de prisión y solo en la Guardia Civil le figuran cerca de medio centenar de antecedentes por diferentes delitos.

No ha trascendido si el detenido ha reconocido los hechos en su comparecencia, pero la calificación jurídica de asesinato y no homicidio induce a pensar que la investigación realizada por la Guardia Civil descarta el homicidio imprudente y refleja la intencionalidad del ahora encarcelado.

El vecino de Crevillent detenido tras el incendio provocado el pasado lunes por la tarde en un domicilio del inmueble de la plaza Al-Shafra ha sido trasladado a primera hora de la mañana de este día de Año Nuevo desde el cuartel crevillentino hasta la Ciudad de la Justicia en Elche, Allí se ha realizado una comparecencia en la que la Fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión y así lo ha acordado el juzgado de guardia.

Los vecinos del apresado afirmaron tras el suceso que era muy problemático y ya le habían denunciado más de 30 veces ante la Policía Local, quejas a las que hay que sumar 45 antecedentes con la Guardia Civil.