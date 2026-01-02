El incendio mortal en la estación de esquí de Suiza en Año Nuevo hace revivir la tragedia de Murcia

El incendio mortal en la estación de esquí suiza en Año Nuevo ha hecho que muchos habitantes de Murcia recuerden la tragedia de Atalayas, acontecida en octubre de 2023. Un asunto que esta misma semana volvía a la palestra de la actualidad porque la jueza que investiga las 13 muertes ocurridas en las discotecas dictaba una providencia para pedir "la práctica de diligencias de investigación en orden a esclarecer la posible responsabilidad penal por presunto delito de prevaricación administrativa de autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Murcia" en los fallecimientos.

Ambos sucesos tienen en común que un juego con bengalas fue el posible detonante del incendio que dejó al menos 40 muertos y unos 115 heridos, algunos en situación crítica.

En cuanto a Crans-Montana, el diario suizo 'Blick' publicó imágenes de lo que aparentemente ocurrió sobre las 01.30 de la madrugada en el bar del sótano del local, con varias botellas de champán levantadas hacia el techo, cada una con una bengala ardiendo.

El sitio se hallaba en estos momentos abarrotado, no cabía un alfiler, y, como pasó en Atalayas, había gente tomando fotos con sus teléfonos móviles. Supuestamente son imágenes de los instantes precedentes a la tragedia, difundidas tanto por ese medio suizo como por la televisión francesa BFMTV y el diario alemán 'Bild'. Coinciden con el relato de varios supervivientes, que destacan que el fuego prendió en cuestión de segundos en el techo, de madera. Y cundió el pánico y se desató el caos.

¿Falló la seguridad?

En Suiza, como en Atalayas, se investigará si falló la seguridad, puesto que el acceso al sótano era a través de una escalera algo angosta, según el relato difundido por testigos y algunos medios. En ambas tragedias, al estupor generado por la catástrofe, así como la desesperación de los que aguardaban noticias de sus seres queridos, se unía la incredulidad ante la supuesta negligencia que pudo ocasionar algo así.

Fachada de la discoteca Teatre, durante una inspección pericial. / Juan Carlos Caval

Las autoridades suizas apuntaron que la identificación de las víctimas puede ser un proceso largo y confirmaron este viernes el estado crítico en que se encuentran al menos una cincuentena de los heridos. Muchos fueron trasladados en helicóptero inmediatamente después de la catástrofe a hospitales tanto de otras ciudades de Suiza, desde Berna a Ginebra o Zúrich, pero también a Alemania, Italia y Francia.

En el caso a Atalayas, una bengala de fuego frío causó el incendio que costó la vida a trece personas en Atalayas el 1 de octubre. Fue, desde un principio, la línea de investigación con la que trabajó la Policía Nacional, cuerpo que se hizo cargo de las pesquisas.

Con la investigación más avanzada se supo que la máquina de chipas o fuegos fríos que pudo causar el incendio alcanzaba una temperatura superior a los 450 grados centígrados para su funcionamiento y debía tener al menos un metro libre, algo que no se cumplió durante la fiesta que se celebraba. Así constaba en un informe técnico pericial sobre el uso de máquinas de fuegos fríos encargado a un ingeniero técnico industrial por la jueza que investiga este caso.

La máquina, de AliExpress

Alfonso G., dueño de la máquina de bengalas que causó la tragedia, manifestó a la jueza (en enero de 2024) que ya había usado la caja de fuego frío en otras cuatro fiestas anteriormente sin que hubiese problema alguno.

Contó que para otros eventos (en otros lugares, no en Teatre) le contrató una empresa, pero la madrugada de la desgracia no. En la celebración de Teatre, asegura este investigado, no le contrató nadie: fue algo altruista por su parte.

Asimismo, reiteró ante la instructora que compró la máquina en un conocido portal de Internet, AliExpress. Esto ya se lo había manifestado a la Policía Nacional. Y también volvió a decir que él a las cinco de la mañana (aproximadante una hora antes de empezar el incendio) no usó la máquina: que la apagó porque salió a tomar algo, aunque luego volvió a Teatre.

Tras comparecer ante la instructora, Alfonso G. salió en libertad con cargos de la Ciudad de la Justicia, donde numerosos medios de comunicación lo aguardaban. Se introdujo en un establecimiento cercano y prefirió no hacer manifestaciones a los periodistas, aunque sí declaró ante la instructora.

Cuando se cumplieron dos años de la tragedia, los abogados que representan a los familiares de los fallecidos remarcaron a los periodistas que esa falta de investigación contra concejales, funcionarios y técnicos municipales es, para ellos, el punto negro de una instrucción ampliada entonces hasta el 1 de enero de 2026, y que ahora se prolongará hasta abril.