Los Mossos investigan la muerte "en extrañas circunstancias" de un 'streamer' fallecido en directo

Los Mossos d’Esquadra han confirmado a EL PERIÓDICO que acaban de abrir una investigación para tratar de esclarecer el fallecimiento "en extrañas circunstancias" de Sergio Jiménez Ramos, un vecino de Vilanova i la Geltrú, en Barcelona, que fue hallado muerto en su casa la víspera de Nochevieja.

Sergio, que había cumplido 37 años el pasado 13 de diciembre, falleció en su habitación durante la noche del 30 al 31 de diciembre. Fue su madre la que dio la voz de alarma en torno a las 02.00 de la madrugada, cuando lo vio arrodillado junto al colchón y sin responder a sus preguntas. La mujer no consiguió acceder al dormitorio a pesar de que la puerta estaba entreabierta, dado que "algo en el interior de la habitación obstruía el paso", según declaró a este periódico. Tuvo que ser Daniel, hermano de Sergio y residente en Martorell, el que logró entrar en la estancia tras desplazarse desde su domicilio a petición de su madre.

Los Mossos d’Esquadra han confirmado a este diario que esa noche llevaron a cabo la entrada en el domicilio, donde hallaron el cadáver de Sergio "sin indicios de criminalidad". No obstante, ante las informaciones que han ido surgiendo en las horas posteriores al deceso, y en vistas "de las extrañas circunstancias en las que se produjo el fallecimiento", han procedido a la apertura de una investigación para intentar dilucidar lo que sucedió aquella noche. Entretanto, la familia sigue a la espera de los resultados de la autopsia.

En tratamiento psiquiátrico

Según la familia del fallecido, el hombre tenía problemas de consumo de estupefacientes y se encontraba en tratamiento psiquiátrico. Estas mismas fuentes indican que, desde hacía unos meses, Sergio llevaba a cabo retos en directo por internet en los que consumía drogas a cambio de donaciones de dinero.

Sergio Jiménez Ramos, en una foto de archivo cedida por la familia / Cedida

El hermano y la madre del fallecido explicaron a EL PERIÓDICO que, cuando consiguieron entrar a la habitación, "había una botella de whisky casi vacía, un montón de droga (presumiblemente cocaína) y dos latas de bebidas energéticas sobre la mesa". Asimismo, apuntan que escucharon voces de otras personas que presuntamente estarían observando el reto en directo y le interpelaban, preguntándole si se había quedado dormido.

Familia y entorno del fallecido aseguran que Sergio había empezado a hacer este tipo de retos junto a otro conocido 'streamer' de Vilanova i la Geltrú, en los que "donantes" supuestamente aportaban dinero para financiar las sustancias (drogas y alcohol) que los 'streamers' consumían posteriormente en directo.

Primer caso en España

Si se confirmase la versión familiar, Sergio Jiménez Ramos sería el primer caso de fallecimiento en directo por un reto de internet. El pasado mes de agosto se dio un caso con ciertos paralelismos en Francia: el streamer Raphaël Graven, conocido como Pormanove, falleció tras haber realizado una maratoniana retransmisión de más de 200 horas en la plataforma Kick. En un principio se barajó la posibilidad de que hubiese muerto a causa de golpes, dado que el 'streamer' era sometido a constantes vejaciones y agresiones físicas durante sus directos. De hecho, en esa misma emisión fue sometido a golpes, y en algunos de sus vídeos aseguraba que quería que se parasen las agresiones y que acudiese a ayudarle la policía. Sin embargo, el fiscal de Niza confirmó posteriormente que la autopsia había determinado que el fallecimiento no se produjo por traumatismos.

Sea como fuere, y si la investigación confirma que Sergio (conocido en la plataforma Kick como Sssanchopanza), falleció por causas relacionadas con el presunto reto, se convertiría en el primer caso documentado de muerte que se produce en directo por un reto en directo en nuestro país.