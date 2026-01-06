Investigación
Detenido en Bilbao por agredir sexualmente a su expareja y amenazarla con un cuchillo
El arrestado, un hombre de 40 años, ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias antes de ser puesto a disposición judicial
EP
La Ertzaintza ha detenido este martes en Bilbao a un hombre acusado de agredir sexualmente y amenazar con un cuchillo a su expareja en el interior del domicilio de esta, al cual habría accedido sorprendiéndola escondido en su portal y metiéndola en casa a la fuerza.
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, pasadas las nueve de esta mañana, un ciudadano ha requerido la presencia de la Ertzaintza debido a que una mujer habría salido de su domicilio solicitando ayuda.
Al parecer, cuando volvía a su casa, su expareja, que se encontraba escondido en el portal, la ha sorprendido por la espalda agarrándola del pelo y la ha obligado a introducirse dentro del domicilio. Una vez allí, tras amenazarla con un cuchillo, la ha agredido sexualmente y le ha ocasionado diversas lesiones. En un momento dado, la víctima ha conseguido salir de la casa para pedir auxilio.
La víctima ha proporcionado la descripción del agresor a los agentes y lo han encontrado minutos después en una céntrica calle de Bilbao. Tras identificarle, lo han detenido por un delito de agresión sexual en el ámbito de la violencia de género.
El arrestado, un hombre de 40 años, ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias antes de ser puesto a disposición judicial. La víctima, por su parte, ha sido asistida por la Ertzaintza y trasladada al hospital.
- Nieve a menos de 20 kilómetros de Castellón de la Plana: 'Sabía que iba a nevar
- Cierran el caso del exmarido de la alcaldesa de Almassora hallado en un contenedor como 'muerte accidental' en Castelló
- El pueblo de Castellón que se ha 'congelado' el día de Reyes: -8,8 grados... y -3,5 en Castelló
- Los Reyes Magos en directo: Primeros cambios en las cabalgatas de Castellón por la previsión meteorológica
- Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló
- Presentan una denuncia contra el torero Fran Rivera en la Fiscalía Provincial de Castellón. Este es el motivo
- La borrasca Francis en directo: Emergencias activa la alerta en Castellón por lluvias, nieve y fuerte descenso térmico
- Un pueblo de Castellón de 160 habitantes busca gestor para mantener abierto su único bar: lo ofrece por solo 100 € al mes