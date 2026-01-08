La Policía investiga por negligencia al capitán del barco que naufragó en Indonesia y a un miembro de la tripulación

La Policía de Indonesia ha anunciado este jueves, 8 de enero, que investiga por un posible delito de negligencia con resultado mortal al capitán y un tripulante del barco que naufragó el 26 de diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo y en el que murieron cuatro valencianos.

Por otra parte, ha concluido sin éxito la última jornada de búsqueda del niño de 10 años que aún continúa desaparecido tras la tragedia en el Parque Nacional de Komodo. Los trabajos han finalizado hoy sin lograr localizar el cuerpo del menor.

"El decimocuarto día de búsqueda no arrojó resultados", dijo de manera escueta Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (Basarnas) y responsable de la misión, en una rueda de prensa.

El oficial subrayó la duras condiciones meteorológicas a las que hoy jueves se enfrentaron los rescatistas debido a la lluvia incesante en varias de las zonas acotadas, las grandes olas y las fuertes corrientes submarinas.

Buscan también en tierra firme

El dispositivo, formado hoy por 168 efectivos repartidos en 18 naves, también ha incluido personal sobre el terreno para revisar a pie algunas playas y sitios de costa, ya que creen que las corrientes han podido arrastrar el cuerpo hasta una zona de manglares.

La búsqueda se reanudará con las primeras horas de luz y durará hasta el mediodía del viernes, 9 de enero, día en el que concluye el plazo de la tercera extensión anunciada en Indonesia y después de que el martes se recuperara el cuerpo del tercer fallecido.

Las víctimas mortales son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de su esposa, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

El menor que permanece desaparecido, de 10 años, es hijo de la superviviente y de una expareja. Martín y ella habían contraído matrimonio recientemente.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

A bordo viajaban 11 personas, incluida la familia de valencianos, junto a los cuatro miembros de la tripulación y un guía local, quienes fueron rescatados tras el suceso.

EFE