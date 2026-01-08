Tres detenidos en Alicante con casi tres millones del tráfico de drogas del cártel de Sinaloa

La Policía Nacional, en colaboración con la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos –la DEA- ha completado con nueve detenidos, tres de ellos en Alicante y Monforte del Cid, el desmantelamiento de una organización criminal hispano-mexicanavinculada al cártel de Sinaloa, red que estaba considerada como responsable del principal punto de abastecimiento de metanfetaminas -"cristal"- de Europa.

Uno de los arrestados es dueño de una empresa de mármol de Monforte, donde agentes del Grupo de Crimen Organizado de la Policía Nacional de Alicante descubrieron que tenía también una nave en Novelda que disponía de un búnker donde ocultaba cerca de tres millones de euros, dinero que presuntamente procede de los beneficios del tráfico de drogas de la red desarticulada.

Un policía saca dinero en uno de los registros. / INFORMACIÓN

Las detenciones forman parte de la segunda parte de la "operación Saga" que permitió desarticular en 2024 la infraestructura en España del cártel de Sinaloa e incautar 1.800 kilos de metanfetamina en Villena y Puçol (Valencia), la segunda mayor intervención de "cristal" de Europa.

Además de un detenido en Monforte del Cid y dos apresados en Alicante, entre ellos el empresario en su domicilio de una urbanización de la zona del Golf en Playa de San Juan, la Policía arrestó a otras seis personas y realizó registros en Alicante, Valencia, Madrid y Málaga. Pasaron a disposición de la Audiencia Nacional como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Entre los arrestados destacan un miembro del cártel de Sinaloa que se ocultaba en Madrid y el empresario propietario de la empresa de mármol con sede en Monforte que utilizaron presuntamente para enviar la sustancia.

Traslado de uno de los detenidos. / INFORMACIÓN

La investigación, dirigida por el juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, comenzó en el año 2023 con la operación Saga que supuso la intervención de 1.800 kilos de metanfetamina y el desmantelamiento del principal punto de abastecimiento de drogas de síntesis en territorio europeo, que operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

Tras este golpe, los agentes tuvieron conocimiento de que nuevos miembros de la organización asentados tanto en España como en México estaban intentando reestructurarse económicamente.

El búnker donde estaba el dinero. / INFORMACIÓN

Así, en julio del 2024 esta red criminal envió 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de más de un metro y medio de altura con destino Tenerife. La Policía procedió inmediatamente al arresto del receptor, que resultó ser un histórico narcotraficante de la isla tinerfeña.

Paralelamente, el pasado mes de septiembre se consiguió identificar y localizar a un miembro del cártel de Sinaloa escondido en un piso de Madrid, del que apenas salía y al que le pagaban un sueldo de 2.500 euros al mes a cambio de su silencio, puesto que había participado en la introducción y custodia de los 1.800 kilos de metanfetaminas intervenidos en Villena y Puçol en la "operación Saga".

La Policía con uno de los apresados. / INFORMACIÓN

La Policía también interceptó una partida de 38 kilogramos de marihuana que la organización había enviado a Finlandia y gracias a la colaboración con la Aduana de dicho país se pudo detener al receptor, que se había desplazado allí exclusivamente para hacerse cargo del estupefaciente.

Tres millones ocultos

La Policía continuó con las pesquisas y practicó dos detenciones importantes. Una de ellas la de un empresario que había hecho uso de su empresa legal de mármol con sede en Monforte del Cid para introducir la sustancia referida oculta en piedras importadas de México. En el registro realizado en una de sus naves industriales, situada en Novelda, se encontraron cerca de 3.000.000 de euros ocultos en un búnker bajo el suelo. El acceso al búnker estaba cubierto con una plancha de hierro de gran tamaño y un bloque de piedra de grandes dimensiones, por lo que fue necesario emplear maquinaria para poder entrar.

Una plancha de hierro y una piedra de grandes dimensiones tapaba el acceso al búnker. / INFORMACIÓN

Por otro lado, se localizó al líder de la red criminal de narcotransportistas, que lideraba las operativas entre Dubái y México y la de los restantes miembros de la organización.

En los registros realizados en siete domicilios de Valencia (2), Alicante (3), Málaga (1) y Madrid (1) incautaron siete relojes de lujo, siete móviles, dispositivos de geolocalización y diversa munición.

Con estas nueve detenciones se da por desarticulado un entramado criminal considerado por los investigadores como el más potente de Europa en cuanto al tráfico de drogas de síntesis.