SUCESOS
Una explosión de gas en Carabanchel (Madrid) derriba medio edificio y deja un muerto y tres heridos graves
Las primeras informaciones apuntan también a varios heridos en la deflagración
Héctor González
Un ruido atronador ha desgarrado este viernes por la tarde el aire de Carabanchel (Madrid). Una fuerte explosión de gas en el interior de una vivienda ubicada en el número 32 de la calle Azcoitia ha provocado la muerte de una persona y dejado a otras tres heridas de gravedad, según ha informado Emergencias de Madrid.
Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de Bomberos, sanitarios de Samur-Protección Civil y efectivos de la Policía Municipal y la Policía Nacional. Los tres heridos han sido evacuados a distintos hospitales de Madrid en estado muy grave.
La deflagración ha ocasionado el derrumbe del tejado y de varios tabiques y estancias del inmueble, desatando el pánico entre los vecinos, que se han acercado a la zona mientras los agentes trabajaban para acordonar el perímetro.
- Alerta por la borrasca Goretti en Castellón: Ciclogénesis explosiva y cambio en las temperaturas
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- Un pueblo de Castellón planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores
- Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones 'sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora
- La suerte sonríe a lo grande esta vez a Castellón: el primer premio del sorteo del Niño cae en cinco municipios
- Accidente múltiple con cuatro vehículos implicados en la N-340 a la entrada de Castelló