Desmantelado en Madrid un grupo criminal juvenil de Trinitarios, Blood y Forty-Two tras un repunte de agresiones

La Guardia Civil ha detenido a un grupo organizado formado por componentes de los grupos de los Trinitarios, los Blood y los Forty-two, que conformaban un bloque único que actuaba en el municipio madrileño de Collado Villalba y que, según el comunicado de la Guardia Civil, reactivó su actividad tras la salida de uno de los menores de un centro de internamiento. En total hay seis menores detenidos y once investigados por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, amenazas y robos con violencia. En el operativo han sido incautados varios machetes, armas blancas y prendas identificativas de estos grupos juveniles.

La operación ha permitido poner fin al enfrentamiento entre los grupos violentos juveniles de los Latin Kings y la alianza encabezada por los Trinitarios. Tenían planificadas acciones de venganza y de agresión entre rivales y se llegó a producir un apuñalamiento en un enfrentamiento.

Repunte de agresiones en la zona noroeste

La investigación se inició después de que, durante los últimos meses del pasado año, se detectara un repunte de agresiones violentas en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Gracias a las pesquisas, los agentes averiguaron que detrás de esos ataques estaban grupos violentos juveniles y lograron identificar a los presuntos responsables, según el comunicado.

Por lo que, la operación ha permitido poner fin al enfrentamiento entre los grupos violentos juveniles de los Latin Kings y la alianza encabezada por los Trinitarios. De acuerdo con la investigación, los implicados tenían planificadas acciones de venganza y agresiones entre rivales, y se llegó a producir un apuñalamiento durante un enfrentamiento.

Todos los detenidos e investigados han sido puestos a disposición judicial. Los menores de edad fueron presentados ante la Fiscalía de Menores, que decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos.