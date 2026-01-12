Un geriátrico privado rechaza asumir el ingreso de un presunto homicida: «Es un riesgo en la convivencia del centro»

La excarcelación del presunto homicida de Lavadores (Vigo) por su enfermedad terminal se complica. Después de que la Xunta descartase acogerlo en las residencias públicas de mayores públicas por no estar preparadas ni para la esquizofrenia paranoide que padece ni para vigilarlo dada su condición de investigado por el crimen de su hermana, que todavía está pendiente de juicio, ahora ha sido el geriátrico privado el que también ha rechazado que pueda ser internado en este centro. «No es el recurso adecuado en absoluto», indica, señalando que la permanencia de Juan D.E. en sus instalaciones «supondría un riesgo en la convivencia respecto del resto de residentes».

El crimen ocurrió el 3 de abril de 2024 y el sexagenario permanece en prisión provisional por estos hechos. Fue ya en julio pasado cuando el centro penitenciario de A Lama pidió su salida de la cárcel por razones humanitarias y médicas debido a que sufre una enfermedad pulmonar terminal e incurable. Después de que el gobierno autonómico rechazase que pudiese ir a una de las residencias de mayores de la red pública que gestiona, la FUNGA, entidad que ostenta la curatela del hombre, remitió un escrito a la Fiscalía y a la plaza nº 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo (nueva denominación de los juzgados instructores a raíz de la reforma legal) señalando que disponía de una plaza privada en Vigo en el centro DomusVi.

Medidas de seguridad

A raíz de esa propuesta, la jueza pidió explicaciones sobre las medidas con las que contaría dicho geriátrico para, entre otras cuestiones, garantizar la seguridad no solo del propio acusado, sino también de los demás residentes y de los trabajadores. Y el informe que acaba de remitir DomusVi al juzgado cierra la puerta a que Juan D.E. pueda estar en sus instalaciones.

«El centro DomusVi no puede asumir el ingreso», arranca. En primer lugar, porque «no es el recurso adecuado en absoluto». Explican en este sentido que son un centro residencial totalmente abierto, «donde ni tenemos ni podemos contar con la presencia de fuerzas de seguridad que retengan a nadie», algo, señalan en su escrito, que ya pusieron en conocimiento de la propia FUNGA.

En segundo lugar, agrega esta empresa privada, Juan D.E. «no es objeto de recurso pues el centro está destinado a personas mayores de 65 años». «Y finalmente, pero no menos importante, porque supondría un riesgo en la convivencia del centro respecto del resto de residentes», argumentan. «En ningún momento se hizo reserva de plaza ya que simplemente se informó de la disponibilidad de plazas libres, si bien cuando nos indicaron las condiciones del traslado se indicó tanto vía telefónica como por correo electrónico de la incapacidad por parte del centro de cumplir las necesidades que este ingreso requiere», concluye DomusVi en el informe remitido a la magistrada.

Una instrucción judicial avanzada

A la espera de lo que decida el juzgado sobre esta concreta situación, en la que las alternativas a la prisión son cada vez menores, la instrucción judicial del homicidio se encuentra ya en una fase muy avanzada. El investigado apuñaló supuestamente a su hermana Mari Carmen debido a una descompensación psicótica de la enfermedad psiquiátrica que padece ya que llevaba meses sin tomar la medicación que tenía prescrita.