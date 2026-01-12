Seis condenados por saquear 73.000 euros de las cuentas de la anciana que cuidaban

Seis miembros de una familia fueron condenados ayer por saquear las cuentas bancarias de una anciana a la que tres de ellos cuidaban en Palma. Los acusados utilizaron las tarjetas de crédito de la víctima para sacar y enviar dinero y realizar cientos de compras. Además, se adueñaron de joyas, electrodomésticos, cuadros, bolsos y otros bienes de los domicilios de la mujer, parte de los cuales vendieron en tiendas de segunda mano. En total, consiguieron hacerse con casi 73.000 euros de la perjudicada, ya fallecida. En el juicio celebrado ayer, los seis procesados admitieron los hechos y se declararon autores de delitos de hurto, estafa y receptación, por los que aceptaron penas de entre seis meses y tres años de prisión. Deberán indemnizar a las dos hijas de la anciana, que han ejercido la acusación particular a través del abogado Jaime Calvar, con 72.870 euros.

Las principales acusadas son tres mujeres que durante el año 2022 fueron contratadas como cuidadoras y empleadas del hogar internas de la anciana, que padecía una grave enfermedad. Convivían con la mujer tanto en Palma como en Madrid y Barcelona, ciudades a las que solía acudir para recibir tratamientos médicos y donde tenía sendos inmuebles. Estas acusadas, junto a los padres de dos de ellas y el hermano de la otra, urdieron un plan para desvalijar a la anciana.

335 pedidos de comida

Las cuidadoras, aprovechándose de su confianza y de su deteriorado estado, se hicieron con sus tarjetas de crédito, las cuentas bancarias, los códigos de seguridad y las claves del teléfono móvil y el correo electrónico. Así lograron realizar numerosas extracciones de dinero en cajeros automáticos, envíos de dinero a sus propias cuentas y un sinfín de compras. Hicieron 335 pedidos de comida, gastando unos 15.000 euros, compraron gafas de realidad virtual y teléfonos de alta gama valorados en 6.845 euros, gastaron otros 7.712 en una tienda de ropa y realizaron otras 60 compras por valor de 10.295 euros en una gran superficie. También constan numerosas compras en tiendas de joyas.

Además de desvalijar sus cuentas bancarias, también saquearon sus viviendas. Como ellos mismos reconocieron ayer en el juicio, los procesados se llevaron de los pisos de la mujer una gran cantidad de ropa, joyas, aparatos electrónicos, cuadros, bolsos y otros efectos. Estos bienes eran vendidos en tiendas de segunda mano o acababan en las viviendas de los encausados.

La anciana falleció en diciembre de 2022 y fue entonces cuando sus allegados detectaron el desfalco y presentaron una denuncia. La Policía Nacional detuvo en marzo de ese año a tres de los sospechosos y recuperó en una vivienda de Palma buena parte de los efectos robados a la anciana.