Piden siete años para dos jóvenes "sin conocimientos para navegar" por pilotar una patera desde Argelia con dos menores a bordo

La Audiencia Provincial tiene programado para el próximo viernes 16 de en enero un juicio contra dos jóvenes argelinos, W.W. y M.A., de 27 y 23 años de edad, para los que la Fiscalía pide una pena de siete años de cárcel por un delito de inmigración ilegal. Es uno más de los muchos juicios que se están celebrando en esta instancia desde hace un par de años contra las personas que pilotan pateras hacia las islas, casi en su totalidad desde la costa de Argelia.

En este caso, los dos acusados, sin antecedentes penales y en prisión desde el 22 de junio del año pasado a la espera de esta vista en la Audiencia, están acusados de llevar una patera de entre cinco y seis metros de eslora desde la costa de Tipassa (Argelia), desde donde partieron el 19 de junio a las seis de la madrugada, hasta sa Punta de sa Creu de Formentera, donde llegaron a las 16 horas del día después.

La Fiscalía expone en su escrito de acusación que los dos acusados "carecen de todos los conocimientos necesarios para gobernar la embarcación" pero que, a pesar de ello, y con medidas "incompatibles con la seguridad humana", emprendieron el trayecto con 16 personas a bordo, entre ellos dos menores. Todos habrían pagado entre 6.000 y 8.000 euros para cubrir un arriesgado trayecto en el que han desaparecido centenares de personas en los últimos años, en una precaria embarcación dotada de un motor de 115 cv en manos de dos jóvenes sin experiencia alguna.

El relato que hace Fiscalía de las condiciones del viaje provoca escalofríos. La pequeña lancha, tenía "una cabina de control con un volante y una palanca de velocidad y llevaban entre 15 y 16 botellas con gasolina de 30 litros de capacidad cada una para el trayecto". Los dos acusados "se encargaban de darse directrices mutuamente, pues mientras uno manejaba el motor de la embarcación ayudado de dispositivos tipo GPS y brújulas, el otro se encargaba del repostaje (...) poniendo en peligro a vida e integridad física" de los pasajeros.

De hecho, se hicieron a la mar "sin cumplir con los estándares de seguridad marítima internacionales, sin la documentación técnica que ampare la navegación ni de los fabricantes, con riesgo de vuelco, siendo así [las condiciones del viaje] incompatibles con la seguridad de la vida humana". La Fiscalía abunda al respecto apuntanto que el viaje de estos migrantes se llevó a cabo "careciendo absolutamente de los elementos de seguridad y salvamento radioeléctricos y contraincendios que son exigibles así como superando un aforo máximo de pasajeros, lo que causó un grave riesgo de zozobra".