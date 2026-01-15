Vuelo procedente de Estambul
Un avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat por una "amenaza" a bordo
El aparato se encuentra apartado de las terminales y rodeado de un avión de combate y equipos de emergencia
Redacción
Un avión de la compañía turca Turkish Airlines ha efectuado en la mañana de este jueves un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat debido a “una amenaza a bordo”, según ha avanzado Catalunya Ràdio. Se trataría de un Airbus A321 identificado como el vuelo TK1853 y correspondiente a la conexión entre las ciudades de Estambul y Barcelona.
A falta de más información, páginas especializadas como FligthRadar24 ilustran que tras efectuarse el aterrizaje de emergencia a media mañana el avión se encuentra apartado de las terminales. Otras, como Trànsit Aeri de Catalunya, indican a su vez que “servicios de emergencia lo rodean” y que habría tomado tierra seguido por un avión de combate.
Aviation Reporter concreta que el piloto de la aeronave activó la señal de alerta 7700 a la altura de Cerdeña, indicando con ello una emergencia general a los controladores de tráfico aéreo. Esta indica una situación crítica como problemas de motor, incendio, emergencia médica y la necesidad de recibir ayuda inmediata, dando prioridad en el espacio aéreo.
- El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
- Una empresa puntera de la cerámica de Castellón anuncia cambios en su estructura
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
- Un pueblo de Castellón tendrá este año una helisuperficie para evacuaciones y rescates por aire
- Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
- Seis años de prisión a un hombre por un intento de asesinato frente a una discoteca de Castellón un día de Navidad
- Castellón se prepara para varios días de lluvias, viento y posible nieve por un cambio radical de tiempo
- Polèmica en les xarxes socials pel concert de pagament de La Gossa Sorda a l’Aplec dels Ports