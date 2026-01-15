Sevilla
La Guardia Civil toma las Tres Mil, Torreblanca y Utrera en una macrooperación con registros y detenciones
La Policía Judicial de la Comandancia gaditana ha llevado a cabo un operativo este jueves a primera hora de la mañana por delitos contra el patrimonio
Carlos Doncel
Sevilla
La Guardia Civil ha tomado este jueves las Tres Mil Viviendas, Torreblanca y Utrera (Sevilla) en una actuación relacionada con supuestos delitos contra el patrimonio, según informan desde la Benemérita. La investigación la ha llevado a cabo la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, que ha decidido desarrollar el operativo de registro y detenciones a primera hora de la mañana. Hasta el momento, no ha trascendido el número total de arrestos vinculados a esta actuación.
- El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
- Una empresa puntera de la cerámica de Castellón anuncia cambios en su estructura
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
- Un pueblo de Castellón tendrá este año una helisuperficie para evacuaciones y rescates por aire
- Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
- Seis años de prisión a un hombre por un intento de asesinato frente a una discoteca de Castellón un día de Navidad
- Castellón se prepara para varios días de lluvias, viento y posible nieve por un cambio radical de tiempo
- Polèmica en les xarxes socials pel concert de pagament de La Gossa Sorda a l’Aplec dels Ports