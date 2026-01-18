Condenada una mujer por apuñalar al hombre que la violó en una casa de Murcia

Una joven de 29 años ha sido condenada por acuchillar al hombre que la violó en una vivienda de Cobatillas, en Murcia. El sujeto, que en sede judicial reconoció la agresión sexual, también ha sido condenado, aunque no pisará la cárcel.

Los hechos tuvieron lugar un año antes de que estallase la pandemia de coronavirus. El escenario, un domicilio ubicado en la calle de La Cebada de la citada población murciana. Sobre las nueve y media de la mañana, la Guardia Civil recibía el aviso: habían apuñalado a un varón.

El individuo se aprovechó de que ella estaba adormilada por el alcohol para forzarla: al darse cuenta, ella cogió un cuchillo

Al lugar se movilizaron agentes de la Benemérita, que, al ver que el presunto violador estaba sangrando abundantemente, solicitaron la presencia de sanitarios. Estos se desplazaron en una ambulancia y atendieron in situ al supuesto agresor, al que dieron unos puntos en la mano. Su vida no corrió peligro en ningún momento: de hecho, estaba consciente y no precisó ser llevado a ningún centro hospitalario. Donde fue trasladado fue al cuartel, dado que la Benemérita se hizo cargo de él.

La mujer, una chica de entonces 23 años, explicó que se defendió del ataque sexual con un cuchillo y logró arremeter contra el individuo, y que, en el forcejeo, le hizo un corte, pero solamente en la mano. Los sanitarios desplazados auxiliaron a la chica, que se encontraba muy nerviosa, y la trasladaron en ambulancia al Virgen de la Arrixaca de Murcia, para ser sometida a un examen forense, que reveló que presentaba signos evidentes de haber sufrido una agresión sexual con penetración.

El violador aseguró entonces que se trató de sexo consentido y que la mujer se inventó la agresión porque tiene otra pareja. En el Palacio de Justicia, seis años después de los hechos, lo admitió todo.

"Te voy a matar"

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, a la que ha tenido acceso La Opinión, el individuo aprovechó que la joven se hallaba «tumbada en la cama de una de las habitaciones, adormilada y sin capacidad para autodeterminarse en la esfera sexual tras haber ingerido una gran cantidad de bebidas alcohólicas» para violarla. Ella, cuando logró levantarse y se percató de lo ocurrido, agarró un cuchillo, fue hacia el hombre y, al grito de «me has violado, te voy a matar», se lo clavó en la muñeca.

Tanto el hombre como la mujer admitieron lo que hicieron. Él fue condenado a dos años de cárcel por abuso sexual (delito que existía en el Código Penal en el momento de los hechos), aunque se le suspende la pena privativa de libertad con la condición de no delinquir en un lustro y abonar a su víctima la indemnización: 13.776,52 euros.

En cuanto a la mujer, se la condena como autora de un delito de lesiones a abonar una multa durante tres meses, con una cuota diaria de tres euros. Esto es, 270 euros. La sentencia de la Audiencia Provincial es firme.