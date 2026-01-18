Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente: "Todas las víctimas han sido ya trasladadas y el número de fallecidos, por el momento se cifra en 21"

Tragedia de Adamuz: la hora de los psicólogos

Finalizada la evacuación de heridos en el accidente ferroviario de Adamuz -30 de ellos en estado grave, según Interior- las labores de los medios sanitarios enviados al siniestro se centra en la atención in situ de familiares y afectados de segundo nivel. Cruz Roja trabaja en un punto sanitario hablitado en un pabellón municipal de Adamuz, desde donde ha coordinado a 10 ambulancias, cuatro de ellas UVIs móviles. En Córdoba capital, la oenegé trabaja en el montaje de un centro de atención ciudadana, con camas y atención a familiares.

En estos trabajos cobran ahora protagonismo los psicólogos. La Cruz Roja está habilitando un servicio de atención psicosicial que colabora con los medios de la Junta de Andalucía tanto en Adamuz como en Córdoba.

La organización también está desplegando equipos de voluntarios en la estación madrileña de Atocha y las estaciones de Huelva, Sevilla, Málaga, y Córdoba, para atender a familiares y afectados.