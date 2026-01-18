En Directo
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente: "Todas las víctimas han sido ya trasladadas y el número de fallecidos, por el momento se cifra en 21"
Al menos 21 personas han muerto tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) esta tarde ha causado al menos 21 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Tragedia de Adamuz: la hora de los psicólogos
Finalizada la evacuación de heridos en el accidente ferroviario de Adamuz -30 de ellos en estado grave, según Interior- las labores de los medios sanitarios enviados al siniestro se centra en la atención in situ de familiares y afectados de segundo nivel. Cruz Roja trabaja en un punto sanitario hablitado en un pabellón municipal de Adamuz, desde donde ha coordinado a 10 ambulancias, cuatro de ellas UVIs móviles. En Córdoba capital, la oenegé trabaja en el montaje de un centro de atención ciudadana, con camas y atención a familiares.
En estos trabajos cobran ahora protagonismo los psicólogos. La Cruz Roja está habilitando un servicio de atención psicosicial que colabora con los medios de la Junta de Andalucía tanto en Adamuz como en Córdoba.
La organización también está desplegando equipos de voluntarios en la estación madrileña de Atocha y las estaciones de Huelva, Sevilla, Málaga, y Córdoba, para atender a familiares y afectados.
El Hospital Reina Sofía activa el plan de catástrofes externas
El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha activado el plan de catástrofes externas con el objetivo de coordinar todos los recursos necesarios para la atención de las personas afectadas por el accidente ferroviario sucedido en Adamuz que, por el momento, se ha saldado con 21 víctimas.
Según ha comunicado la institución sanitaria en un comunicado emitido en su perfil de la red social X (antes Twitter), han comunicado el citado plan "con el objetivo de coordinar todos los recursos necesarios para la atención de las personas afectadas".
Asimismo, han apostillado que han habilitado dos circuitos específicos en la Unidad de Urgencias, a los que han acudido profesionales de las diferentes especialidades médico quirúrgicas de adultos e infantil.
Detenido un tren con doscientos pasajeros en la estación de Los Pedroches
Un tren con doscientos pasajeros a bordo ha visto interrumpido su viaje en la estación de Villanueva de Córdoba, tras quedar suspendido el tráfico ferroviario entre Córdoba y el resto de Andalucía con Madrid a raíz del accidente de dos trenes en Adamuz.
La estación de tren se encuentra a varios kilómetros de la localidad, por lo que inmediatamente desde el Ayuntamiento se han activado los medios necesarios para proporcionar, agua y alimentos a los pasajeros. Algunos vecinos se están acercando a recogerlos mientras que el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, ha confirmado que se va a evacuar a los pasajeros. Mientras tanto, los ayuntamientos de Villanueva de Córdoba y Pozoblanco están proporcionando agua, comida y mantas a los doscientos viajeros. Los víveres han sido porporcionados por varios establecimientos hosteleros.
Juan José Fernández
Vox aprovecha la tragedia de Adamuz para arremeter contra el Gobierno
Mensajes de ataque y culpabilización del Ejecutivo emitidos por influencers y opinadores del ecosistema de agitación de la ultraderecha proliferan desde tres horas en las redes sociales de forma parecida, pero más rápida, a como sucedió con la dana de Valencia. En esta ocasión participan en la primera fase de oelada de invectivas sobre el accidente ferroviario de Adamuz los propios dirigentes de Vox.
El propio líder de la formación, Santiago Abascal, sin esperar a una investigación del siniestro, ha dicho en la red social X: "Como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira".
El mensaje de Abascal se ha anticipado en dos horas a la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, primera comparecenica oficial de un miembro del Gobierno.
Al mismo tiempo y en la misma plataforma, el eurodiputado Hermann Tertsch ha culpado del accidente al "gobierno del crimen organizado" que "va a enterrar la alta velocidad española que tuvo prestigio mundial".
También en X, el diputado en el Congreso y portavoz para asuntos económicos de Vox José María Figaredo ha resumido las causas argumentando con la ayuda internacional del Gobierno: "Para el metro de El Cairo, sí. Para los trenes de España, no".
Sánchez: “Una noche de profundo dolor”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su pésame por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz a través de un mensaje en la red social X.
"Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz", ha escrito el jefe del Ejecutivo, quien ha trasladado "mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas".
Sánchez ha subrayado que "ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande", y ha querido destacar que «todo el país las acompaña en este momento tan duro". Además, ha asegurado que "todos los servicios de emergencia están trabajando de forma coordinada sin descanso".
May Mariño
Puente considera "raro" el accidente
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado que accidente de ferrocarril de Adamuz (Córdoba) es "raro y difícil de explicar", porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo y también se ha renovado muy recientemente la infraestructura.
Según Puente el siniestro es "tremendamente extraño", porque el tren Iryo que descarriló es "relativamente nuevo" porque apenas tiene cuatro años de antigüedad y la vía donde ha ocurrido está "completamente renovada" desde mayo, con una inversión de 700 millones.
Por ello, Puente habló de "mala suerte" por el choque de dos trenes que circulaban casi "en paralelo" cuando se produjo el accidente y se mostró convencido de que, de no ser así, no habría víctimas mortales. Ahora no descartaba que la cifra siguiera en aumento
May Mariño
Puente evita especular sobre las causas
Puente no quiso apuntar a una causa concreta oara evitar una especulación. Remarca que la vía fue actualizada en el pasado mes de mayo. "No se puede especular si es por el material rodante o por las vías"
La frases de Óscar Puente
La frases destacadas de la comparecencia del ministro Óscar Puente sobre el accidente de trenes en Córdoba:
- "Todas las víctimas han sido ya trasladadas y la cifra de fallecidos, por el momento se cifra en 21"
- "El tren Iryo es un tren nuevo y la vía es una vía renovada. El accidente es tremendamente extraño. Es en una recta"
- "Los expertos que hemos consultado están muy extrañados y esperamos que la investigación nos ayude a aclarar lo ocurrido"
- "Quiero mandar mis condolencias a las víctimas"
- "Se habla de 30 heridos de cierta de gravedad, que ya han sido todos trasladados a centros hospitalarios"
- "He estado en contacto con el presidente del Gobierno desde el primer momento"
- "El Alvia, que es el que se lleva la peor parte en sus dos primeras unidades donde viajaban 37 personas en la primera y 16 en la segunda"
Comparece Puente para dar información sobre el accidente ferroviario
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atiende a los medios para dar información sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).
Casi todos los ministros cancelan su agenda de este lunes
Casi todos los ministros del Gobierno, al igual que el presidente, Pedro Sánchez, han cancelado los actos que tenían programados para este lunes por el descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba) que ha provocado decenas de muertos y centenares de heridos.
Según figura en la página web de Moncloa, tanto Sánchez, como la mayor parte de sus ministros, han suspendido su agenda, salvo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que mantiene su reunión con representantes de los sindicatos CCOO y UGT para abordar la situación laboral del sector turístico y un encuentro por videoconferencia con la ministra del Departamento de Relaciones Institucionales de la República Federativa de Brasil, Gleisi Hoffmann.
