Una joven valenciana que viajaba en el tren Alvia, entre los desaparecidos en el accidente de Adamuz
Se trata la primera víctima de la provincia de Alicante y la segunda de la Comunidad Valenciana, tras una anciana de 85 años a la que también se busca
Una joven de Villena que viajaba en el tren Alvia que cubría el trayecto entre Madrid y Huelva, al que golpeó el Iryo procedente de Málaga tras descarrillar, permanece desaparecida cuando han transcurrido 24 horas desde que se produjo el grave siniestro en la localidad cordobesa de Ademuz.
Se trata de una mujer de entre 30 y 40 años a la que se continúa buscando, de la que no ha transcendido la identidad y que viajaba hacia el sur, donde trabaja.
Es la primera alicantina, de la que se tiene constancia, que haya desaparecida en el accidente ferroviario y una de las dos de la Comunidad junto a una valenciana de 85 años, que viajaba en el mismo convoy.
Una valenciana de 85 años, también desaparecida
Familiares de una valenciana de 85 años de edad buscan, de momento sin éxito, a esta mujer que sería una de las pasajeras del tren Alvia implicado en el siniestro con un Iryo en la localidad cordobesa de Adamuz, muy cerca de la estación de ese municipio, y en el que, hasta ahora, se contabilizan 40 víctimas mortales y 152 heridos, de los cuales cinco están muy graves y 24, graves.
