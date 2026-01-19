Un periodista y una fotógrafa, entre las víctimas: "La consternación en el gremio es total"

Entre los pasajeros del Alvia que salió de Madrid y debía llegar a las diez de la noche a Huelva estaban dos compañeros muy queridos por la profesión en esta ciudad. Tras el dramático accidente que sufrió este tren, los nombres de Óscar Toro y de su compañera María Clauss comenzaron a recorrer la estación de trenes onubense de madrugada cuando se supo que la hija de ambos era una más de los familiares y allegados que buscaban saber algo de sus seres queridos. Por desgracia, este lunes por la mañana se ha confirmado la peor de las noticias: Óscar y María están entre los fallecidos de una tragedia ferroviaria que cuenta de momento con 39 víctimas (aunque la cifra es posible que aumente).

"La familia está destrozada por lo previsible, pero aún no tenemos confirmación, y estamos en contacto con la Guardia Civil", apuntan desde el entorno de Óscar Toro y María Clauss a este periódico. Por su parte, desde la Asociación de la Prensa de Huelva y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía han mostrado en un comunicado conjunto "su profundo dolor y malestar por la pérdida de este matrimonio".

"La consternación entre el gremio de periodistas de Huelva es total, ya que el matrimonio Óscar Toro y María Clauss, periodista y fotoperiodistas onubenses, eran muy queridos y respetados entre los compañeros de profesión en Huelva", señalan ambos colectivos. "Siempre vinculados y comprometidos con las casusas solidarias y de cooperación internacional, así como en todo tipo de proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y formación relacionada con el gremio periodístico".

“Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias”, dejó escrito Óscar Toro en Huelva24 parafraseando a Ryszard Kapuscinski en mayo de 2023.

Su proyecto “INvisible, periodismo visible que transforma el mundo” quería ayudar “a entender el momento actual a través de iniciativas y propuestas periodísticas que recuperan la esencia de esta profesión de contar historias para transformar realidades”. Toro era doctor en Comunicación, consultor en Comunicación y Periodismo para el cambio social. Docente y presidente de la Asociación Invisible, era además columnista de Huelva24.com. Cada verano trabajaba además vinculado a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) organizando algunos de sus cursos en La Rábida.

De María Clauss muchos decían que pintaba desde su fotografía sin pinceles. Decidió vivir en y desde Huelva “en detrimento de ser más (si cabe) reconocida”, admitían sus compañeros. Fotógrafa-Freelance, vinculada al fotoperiodismo, la imagen y la cultura. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y experta en realización de documentales para televisión por la Complutense.Como fotoperiodistapublicó en revistas y periódicos nacionales, regionales y locales como: El País Semanal, El Público, Semanal, Mujer 21, Turismo Aventura, Revista de Domingo del Grupo Joly, Diario 16, La Voz de Huelva y Huelva Información.