Investigación
Detenido un hombre de 50 años tras intentar atropellar a su pareja en Ciudad Real
Los hechos han tenido lugar cuando la mujer se dirigía a su puesto de trabajo en Puertollano
EFE
La Policía ha detenido a un hombre de 50 años tras golpear varias veces con su coche el vehículo de su pareja y luego intentar atropellarla en Puertollano (Ciudad Real).
Según ha informado a EFE la Policía Nacional, los hechos han ocurrido este martes sobre las 10:00 horas en el entorno de la calle Jaén, mientras la mujer se dirigía a su puesto de trabajo.
El detenido ha golpeado varias veces con su coche el vehículo de su pareja y cuando esta se ha bajado para refugiarse en un hostal, ha intentado atropellarla y ha arremetido contra la puerta del establecimiento.
Según ha informado en X la Policía de Puertollano, también ha intentado atropellar a los agentes que se han acercado para intervenir.
El hombre permanece detenido desde esta mañana y se prevé que pase a disposición judicial este miércoles por la mañana.
La víctima, que ha resultado herida de forma leve, ha prestado declaración en comisaría y se le ha dado apoyo desde la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Puertollano.
