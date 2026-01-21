Hospitalizan a un joven de 16 años tras ser embestido en los 'bous al carrer'
El menor estaba en coma inducido por coágulos y despertó este martes, aunque todavía sigue hospitalizado
Violeta Peraita
Un joven de 16 años fue embestido por una vaca en los festejos taurinos de San Antoni en Almàssera el viernes de madrugada pasado durante la primera jornada de corridas. El menor, que estaba a punto de cumplir 17 años, participaba en los actos cuando el animal fue hacia él y le provocó golpes en la cabeza. En ese momento, los equipos sanitarios le atendieron de manera inmediata y fue trasladado al hospital.
Tras este suceso, la peña organizadora de los festejos taurinos decidió suspender la actividad el resto de la noche. El sábado se retomaron los actos. El chaval, que según ha podido saber este diario era de Bonrepòs i Mirambell, el pueblo vecino de Almàssera, sufrió un golpe en la cabeza.
En coma inducido
Al llegar al hospital le indujeron al coma por los coágulos de sangre aunque este martes lo despertaron. El chico evoluciona favorablemente, según la información a la que ha tenido acceso este diario. La peña taurina organizadora, la Agrupación Cultural Taurina Sant Antoni de Almàssera, iniciaba los festejos por este efeméride el viernes a las 23 horas con la 'Cagà del manso' y a media noche, comenzó la suelta de vacas y embolada de un toro de Hnos Cali, de Moixent. Fue ahí cuando la vaca embistió al joven menor de edad, empujándole bruscamente contra la pared y provocándole un golpe fuerte en la cabeza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan a una persona en Burriana para certificar como destruidos 18 vehículos de la dana de Valencia sin haberlos tratado
- La fuerza del mar se 'come' la playa en Castellón
- Instaladas y precintadas en 24 horas las porterías de una zona deportiva en Castellón: los motivos
- Aviso de la Guardia Civil: Detenido en Almassora con 30 billetes falsos de 100 euros
- Fiestas de Sant Pasqual 2026 en Vila-real: No habrá encierro de toros cerriles
- Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry
- La borrasca Harry trae la nieve a Castellón
- 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte