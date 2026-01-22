Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las 43 vidas de Adamuz
Detenido en A Coruña uno de los fugitivos más buscados de España

Es el coruñés Daniel Vázquez Patiño, buscado por abusos y agresiones sexuales a una menor de diez años

Intentó apuñalar a un agente durante la detención

Daniel Vázquez Patiño

Daniel Vázquez Patiño / Policía Nacional

Ana Carro

A Coruña

La Policía Nacional ha detenido en Meicende (A Coruña) a uno de los fugitivos más buscados de España que se encontraba en busca y captura: el coruñés Daniel Vázquez Patiño. Según fuentes policiales, la detención se ha producido cerca de su ciudad de origen, en el municipio arteixán de Meicende.

El pasado noviembre, el 091 había lanzado un aviso con los datos y las fotografías de los diez fugitivos más buscados. Según la descripción policial, el coruñés Vázquez Patiño, de 46 años, es reclamado por abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años. "Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, mide 1,70, tiene la piel blanca y los ojos marrones", detallaba la Policía.

En el momento de la detención, el fugitivo intentó apuñalar a un agente que formaba parte del operativo.

