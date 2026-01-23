La Policía detiene en tres meses a la mitad de los 10 fugitivos más buscados

Tras la detención en A Coruña este jueves de Daniel Vázquez Patiño, reclamado por delitos continuados de agresión sexual a menores, la Policía Nacional ha arrestado ya a cinco de los diez fugitivos más buscados de España, una lista publicada el pasado mes de noviembre.

En apenas tres meses los agentes han conseguido localizar y detener a la mitad de los fugitivos más buscados, criminales de alta peligrosidad presuntos autores de delitos como narcotráfico, abuso de menores y asesinato.

Explotador de su hermana y de su esposa

Poco después de que la Policía publicase su nombre y sus fotos Ionut Ramon Raducan, Florin, un ciudadano rumano de 33 años y condenado por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, se entregó e ingresó en prisión. Florin fue sentenciado por obligar a su hermana menor y a su pareja a prostituirse en el polígono industrial Marconi del distrito de Villaverde de Madrid.

Profesor que abusaba de una alumna menor

El primero en ser localizado por los agentes fue Martiño Ramos Soto, un profesor de educación infantil y primaria orensano de 50 años condenado a 13 años y medio de cárcel por violar y abusar de una alumna cuando ella tenía entre 12 y 16 años. Dictada la sentencia en julio del año pasado se desplazó a Portugal para volar a Brasil, desde donde se trasladó a Perú y luego a La Habana (Cuba), donde fue detenido el 24 de noviembre.

Doble asesino en Huelva

El 26 de diciembre fue arrestado en Cartaya (Huelva) José María Pavón Pereira, de 53 años, reclamado por dos asesinatos cometidos en dicha provincia en 2019 y por los que le fue impuesta una pena de 41 años de prisión. Pavón Pereira se escondía en una nave industrial alejada de la localidad onubense y gracias a la colaboración ciudadana los agentes dieron con su paradero y le interceptaron cuando se trasladaba en su vehículo y procedieron a su detención.

Detenido en Nicaragua por corrupción de menores

Otro de los detenidos, el pasado 16 de enero, es Juan Herrera Guerrero, localizado en Nicaragua en colaboración con el FBI y las autoridades hondureñas y guatemaltecas, después de que se hubiera desplazado por distintos países para dificultar su posible rastreo.

Herrera Guerrero, de 53 años y natural de Puente Genil (Córdoba), se enfrenta a 10 años de prisión por simular en 2010 ser policía para retener a tres menores de edad en la vía pública y realizarles tocamientos bajo el pretexto de que se trataba de un cacheo de seguridad. Además es el supuesto el líder de una organización criminal dedicada a la 'sextorsión', que chantajeaba a menores de edad con hacer públicas imágenes íntimas suyas en la red, unos hechos por los que se emitió una orden internacional de detención por delitos de extorsión y corrupción de menores.

Pederasta amenaza con lanzarse al vacío

El último en ser detenido ha sido Daniel Vázquez Patiño que este jueves ha sido arrestado en Arteixo (A Coruña) por agredir sexualmente a la hija de 10 años de su expareja sentimental y a una amiga de ésta haciendo uso de una brutal violencia. Vázquez Patiño, de 47 años, ha sido detenido por el Grupo Operativo Especial (GOE), tras amenazar con precipitarse al vacío durante una persecución policial y tratar de apuñalar a uno de los agentes con un objeto punzante. Se enfrenta a una petición de 23 años de prisión.

Aún se buscan

Entre los fugados aún buscados está Manuel Rodríguez López, barcelonés de 63 años, conocido atracador reclamado por robos con violencia, tráfico y depósito de armas y por quebrantamiento de condena.

Además Jesús Manuel Heredia Heredia, El Pantoja, natural de Algeciras (Cádiz), considerado uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España y discípulo de Abdellah El Haj, conocido como el Messi del hachís.

Se busca también a Julio Herrera Nieto, salmantino de 57 años, vinculado a un grupo de distribuidores de heroína y cocaína a pequeños consumidores.

Noticias relacionadas

Por último son Sergio Jesús Mora Carrasco, Yeyo, onubense de 48 años, considerado uno de los mayores traficantes de drogas de Europa, y Juan Miguel García Santos, de 52 y natural de Vilanova de Arousa (Pontevedra), presunto cerebro de un entramado gallego de tráfico de cocaína.