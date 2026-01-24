Muere una conductora valenciana de 30 años tras chocar contra un jabalí en la N-340

Tragedia en la carretera. Una conductora de 30 años murió el viernes por la noche tras chocar contra un jabalí en la N-340 en l'Ampolla (Tarragona), por lo que volcó y se salió de la vía.

La vecina de Alzira (Valencia) S.V.D. era la única ocupante del vehículo en el accidente, del que los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 21.35, informa este sábado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Es la segunda persona muerta este año en accidente de tráfico en la red viaria interurbana de Catalunya.

Otros dos heridos de madrugada en Castellón

Por otro lado, Castellón ha registrado esta madrugada otro accidente en el que un vehículo, con cinco ocupantes, se ha salido de la vía en la que circulaba. El suceso ha tenido lugar en la AP-7 a la altura de Orpesa y se ha saldado con dos heridos.