Muere una conductora valenciana de 30 años tras chocar contra un jabalí en la N-340
La vecina de Alzira (Valencia) S.V.D. era la única ocupante del vehículo en el accidente
Tragedia en la carretera. Una conductora de 30 años murió el viernes por la noche tras chocar contra un jabalí en la N-340 en l'Ampolla (Tarragona), por lo que volcó y se salió de la vía.
La vecina de Alzira (Valencia) S.V.D. era la única ocupante del vehículo en el accidente, del que los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 21.35, informa este sábado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.
Es la segunda persona muerta este año en accidente de tráfico en la red viaria interurbana de Catalunya.
Otros dos heridos de madrugada en Castellón
Por otro lado, Castellón ha registrado esta madrugada otro accidente en el que un vehículo, con cinco ocupantes, se ha salido de la vía en la que circulaba. El suceso ha tenido lugar en la AP-7 a la altura de Orpesa y se ha saldado con dos heridos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El centro comercial Salera de Castellón estrena local de una conocida marca de moda
- Incendio en una vivienda de Vila-real: Una mujer muere tras ser rescatada de su piso de la calle Constitución
- El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF
- Las mejores imágenes del Día de las Paellas de Benicàssim
- Benicàssim vive su Día de las Paellas con miles de personas ya en las calles
- Un restaurante de Castellón entre los 100 preferidos por los españoles, según The Fork
- Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
- Esperanza en una azulejera de Castellón en concurso de acreedores: propuesta de compra y quedarse con los trabajadores