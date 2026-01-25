Puebla de la Reina
Consternación en Badajoz por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
La familia llevaba año y medio residiendo en la localidad y ha fallecido en la mañana de este domingo
El municipio pacense de Puebla de la Reina está en un profundo shock este domingo a causa del trágico fallecimiento de un niño de entre nueve y diez años tras atragantarse mientras desayunaba.
El suceso ha provocado una profunda consternación en la localidad y ha conmocionado a todos sus vecinos. Según ha podido saber este diario, ha tenido lugar en torno a las 9.30 horas en la vivienda donde residía junto a sus familiares de la calle Menéndez Pidal desde hace un año y medio. Previamente, había vivido en localidades cercanas como Palomas.
Hasta el lugar de los hechos han acudido efectivos de la Guardia Civil, así como ambulancias medicalizadas y un helicóptero, pero no han podido hacer nada para salvarle la vida tras asfixiarse por haberse atragantado con un trozo de carne del desayuno.
Puebla de la Reina, una localidad de apenas 689 habitantes, vive unos momentos de un pesar absoluto. Va a ser velado en el tanatorio de la propia localidad durante la jornada de este domingo entre la profunda tristeza por la muerte de un pequeño que era querido por sus vecinos.
- Una cadena de supermercados se expande por Castellón y abrirá su primer 'súper' en Vila-real: ya hay fecha de apertura
- Muere una conductora valenciana de 30 años tras chocar contra un jabalí en la N-340
- Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
- Las mejores imágenes del Día de las Paellas de Benicàssim
- La costa de Castellón tiene 19 puntos negros vulnerables a temporales
- Un terrible suceso con una víctima de solo ocho años y una muerte absurda en dos pueblos de Castellón
- Se avecina una gran plantación urbana en Castelló: las especies arbóreas y los distritos que se reforestarán
- Las rachas de viento superan los 120 km/h y la nieve afecta a varias carreteras en el interior de Castellón