Crimen de Lleida: asesino y víctima eran compañeros de piso pero no mantenían una relación sentimental

La mujer asesinada en Lleida no mantenía ninguna relación sentimental con el agresor. Los Mossos d’Esquadra no investigan este crimen como un caso de violencia de género, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. La víctima, de 53 años, y el agresor, de 63 años, compartían piso en la calle de Ciutat de Fraga, un lugar que se ha degradado en los últimos años, aclaran fuentes policiales. En el piso vivía una tercera persona, un hombre que sí era la pareja de la mujer asesinada pero que no se encontraba en el domicilio en el momento de los hechos.

Según ha relatado el propio agresor, que el domingo se entregó a la policía para confesar los hechos, acabó acuchillando a la mujer en el marco de una discusión doméstica. Tras asesinarla, el agresor la abandonó en el domicilio y se dirigió a una comisaría de los Mossos a contar lo ocurrido.

Varios agentes se dirigieron al lugar indicado por el homicida y en esa casa hallaron el cuerpo sin vida de la mujer. Sanitarios del Sistema d’Emergències Médiques (SEM) activados por los Mossos intentaron reanimar a la víctima pero solo pudieron confirmar que ya había fallecido.

Los investigadotes, a partir de la inspección ocular que se ha llevado cabo en el domicilio del crimen y del resultado de la autopsia practicada ahora al cadáver, podrán comprobar si el relato del homicida cuadra con las pruebas.

El agresor era un hombre con diversos antecedentes por delincuencia común y se encontraba actualmente cumpliendo una condena de prisión que ya le permitía salir a la calle.

Los Mossos d’Esquadra custodian al detenido y lo investigan por un delito de homicidio. Está previsto que el hombre pase a disposición judicial a lo largo del martes.

El Ayuntamiento de Lleida, tras conocer los hechos, emitió un comunicado en el que expresaba su “pesar”, condenaba "el feminicidio" y decretaba tres días de luto en la ciudad. Este lunes se ha celebrado un minuto de silencio en la plaza de la Paeria. Al acto han asistido la corporación municipal, presidida por el alcalde Fèlix Larrosa, y la consellera de Igualtat i Feminismes, Eva Menor. También han estado presentes los hijos de la víctima, así como numerosos familiares y amistades, que han seguido el minuto de silencio visiblemente afectados.

El minuto de silencio se ha llevado a cabo a las doce del mediodía y se ha desplegado una pancarta con el lema 'Lleida de luto por violencia machista. Ni una más', pese a que, según la investigación, víctima y agresor no mantenían una relación sentimental. Desde el momento en que se hizo público el caso, la Paeria de Lleida activó el protocolo establecido para este tipo de situaciones y, además de convocar este minuto de silencio, también ha organizado una concentración de rechazo a las 19.00 horas de esta tarde, en la que se prevé la participación de entidades junto a la corporación municipal, y en la que se leerá un manifiesto. Por otra parte, el consistorio ha decretado tres días de luto en la ciudad y las banderas ondean a media asta.