El detenido por la muerte de un menor en Sueca pasa este martes a disposición judicial

El hombre de 48 años que se entregó este sábado en el cuartel de la Guardia Civil Sueca y confesó haber matado a un menor de 13 años con el que jugaba su hijo en la vivienda familiar pasará mañana martes a disposición judicial.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado a EFE que el supuesto autor de los hechos no pasará hoy a disposición judicial -su detención tuvo lugar el sábado por la tarde- debido a que se está a la espera de que se realice la autopsia a la víctima, que probablemente concluirá a lo largo de la jornada de hoy.

Preguntadas sobre la posibilidad de que el detenido no fuera el autor material y estuviera encubriendo a su hijo, amigo del fallecido y que se encontraba con ellos en la vivienda, las mismas fuentes han señalado que en estos momentos están abiertas todas las hipótesis.

El alcalde de la localidad, Julián Sáez, ha transmitido este lunesque se encuentra "muy afectado" y que, "por respeto a las investigaciones y a la familia", prefiere no realizar ningún tipo de declaraciones.

El cuerpo del menor fallecido fue hallado en el domicilio que indicó el supuesto homicida con golpes y heridas por arma blanca, ha informado la Comandancia Provincial.

El autor confeso de estos hechos se presentó en el cuartel a las 18:30 horas y fue detenido por unos hechos que investiga el grupo de Homicidios de la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Sueca decretó dos días de duelo oficial, durante los cuales las banderas del consistorio ondean a media asta, y trasladó el pésame y el apoyo del equipo de gobierno local a los familiares y amigos de la víctima.

Apoyo a los compañeros del colegio

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación, ha activado el protocolo de acompañamiento emocional tras esta muerte violenta en Sueca.

Concretamente, el servicio de Inspección educativa ha activado de manera urgente la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Convivencia para asesorar al centro educativo donde estudiaba la víctima sobre cómo dar respuesta a la comunidad ante una situación de especial dolor.

Orientadoras de esta unidad acompañarán al centro educativo, apoyando la intervención en los distintos grupos y generando espacios de "ventilación emocional", con el fin de sostener al alumnado, al profesorado y al resto de la comunidad educativa que lo requiera, según ha informado la Conselleria de Educación.

Asimismo, se realizará una comunicación a las familias del centro con orientaciones para saber cómo acompañar emocionalmente a sus hijos e hijas en estos momentos.

También se habilitará un espacio de despedida en el centro, donde el alumnado y el resto de la comunidad educativa podrán dejar mensajes, flores o velas, han informado las mismas fuentes.