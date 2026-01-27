"Àlex, siempre has sido un buen amigo y te has portado bien con todos"

Han pasado tres días, pero el silencio sigue inundando el colegio de Àlex, el menor de 13 años asesinado el pasado sábado en Sueca.

Las familias que acompañan a los pequeños todavía no entienden cómo puede haber ocurrido algo así. "No lo tienen claro y no lo van a tener. La cuestión es que Àlex ya no está", señala una de las madres que se encuentra esta mañana en el centro educativo.

La misma mujer insiste en que la justicia esclarecerá los hechos. En sus palabras, "solo hay una verdad y es que el niño se ha ido". Otra madre se une a este grupo de familias que se encuentran en la puerta. Reconoce que los menores lo están pasando mal. "Los niños están asustados", indica. Insiste en que "los pequeños se llevaban muy bien" e, incluso, relata algunas vivencias compartidas.

Velas y flores

El altar improvisado a las puertas del centro sigue llenándose de flores, velas y mensajes al menor. "Siempre te llevaré en mi corazón, te recordaré y cogeré tu ejemplo de ser bueno en todo lo que hacías", relata una de las cartas, que añade que "siempre has sido un buen amigo y te has portado bien con todos".

De hecho, la Conselleria de Educación ha activado el protocolo de acompañamiento a los menores. Algunos de los alumnos también jugaban con Àlex a fútbol, por lo que ayer estuvieron en el homenaje realizado por el CF Promeses Sueca.

Ventilación emocional

Los integrantes de la Unidad Especializada de Orientación están apoyando la intervención en los distintos grupos y generando espacios de ventilación emocional, con el fin de sostener al alumnado, al profesorado y al resto de la comunidad educativa que lo requiera.

El equipo ha sido constituido en el propio centro, donde se han distribuido las funciones necesarias para garantizar una actuación coordinada. Desde el centro educativo se llevará a cabo un acompañamiento emocional de la comunidad educativa y, de manera especial, del alumnado.

En estos primeros días, los trabajos se centran especialmente en generar espacios de escucha en todos los grupos, partiendo de la comunicación de la noticia de forma objetiva, lo que dará inicio a la primera fase, denominada ‘Acogimiento emocional’, del proceso M.A.R. (Movimiento hacia el Agradecido Recuerdo), desarrollado por Carlos Odriozola.