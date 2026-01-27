Operación policial
Un tiroteo de narcos a guardias civiles en el río Guadalquivir en Sevilla se salda con cuatro detenidos
Varias embarcaciones semirrígidas fueron localizadas por un operativo de la Guardia Civil en el caño Brazo de la Torre cuando, al parecer, buscaban refugio por las inclemencias meteorológicas
Rafa Aranda
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras el operativo contra el narcotráfico desplegado el pasado sábado en el río Guadalquivir, en el caño denominado Brazo de la Torre de Aznalcázar (Sevilla). Según ha informado en un comunicado, se produjo un tiroteo cuando los ocupantes de las embarcaciones semirrígidas fueron sorprendidos por los agentes, que respondieron con disparos desde una de las embarcaciones.
Se localizaron varias embarcaciones semirrígidas que, al parecer, buscaban refugio por las inclemencias meteorológicas. Entonces se activó un operativo de Guardia Civil con la intervención del Servicio Aérero junto con el GAR para su interceptación.
Durante la intervención, tras identificarse como Guardia Civil, los agentes fueron sorprendidos por disparos desde una de las embarcaciones. Los guardias civiles respondieron al fuego con disparos intimidatorios.
Aunque la actuación finalizó sin heridos por armas de fuego, tres componentes del GAR fueron atendidos por lesiones de carácter leve como consecuencia de las actuaciones. Como resultado, han sido detenidas cuatro personas e incautadas dos embarcaciones.
- Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
- La costa de Castellón tiene 19 puntos negros vulnerables a temporales
- El Carnaval de Vinaròs cambia de escenario y estrena nueva ubicación con un despliegue nunca visto: toda la programación
- Benicarló muestra los encantos de su 'carxofa' con el multitudinario Mercat Gastronòmic
- Galería de fotos de la 'pujà del Raval' de Sant Antoni en Borriol
- Esperanza en una azulejera de Castellón en concurso de acreedores: propuesta de compra y quedarse con los trabajadores
- Galería de imágenes: El Real Madrid ya está en Castellón con Mbappé, Vinícius y Bellingham al frente
- Incendio en una vivienda de Vila-real: Una mujer muere tras ser rescatada de su piso de la calle Constitución