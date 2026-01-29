En Castell de Ferro
Investigan la muerte de una mujer de 62 años en una acequia de agua en Granada
La mujer ha sido hallada pasadas las 21:30 horas por familiares suyos, que horas antes habían denunciado su desaparición
EFE
La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 62 años que ha sido encontrada en la noche de este miércoles en una acequia de agua de Castell de Ferro (Granada) por causas que se desconocen.
La mujer ha sido hallada pasadas las 21:30 horas por familiares suyos, que horas antes habían denunciado en el cuartel de la Guardia Civil y a través de redes sociales su desaparición, en una acequia de entrada de agua situada junto a la rambla del Sotillo en Castell de Ferro.
La Guardia Civil que se encuentra ahora en el lugar investiga la causa que ha podido ocasionar su fallecimiento.
El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Forense de Granada para realizarle la autopsia, que determinara la causa de la muerte.
La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia María Antequera, ha indicado a EFE que ha conocido el suceso tanto de la desaparición como de la muerte, a través de redes sociales esta noche.
- Una joven de 18 años se precipita de un sexto piso en Castelló
- Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
- Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló
- Desaparición de Sonia: el enigma del coche abandonado en un barranco de Orpesa
- En directo: Lluvias generalizadas, fuertes rachas de viento y nieve en Castellón
- Una empresa de EEUU adquiere dos tiendas de la Ciudad del Transporte de Castellón
- Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
- El último desprecio de Europa a la naranja de Castellón: rebaja la inspección a la fruta que llega de Egipto