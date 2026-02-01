En Directo
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Los trabajos en Adamuz
Los trabajos para recuperar el servicio de la línea ferroviaria entre el centro y el sur peninsular en Adamuz (Córdoba) se centran ya en la adecuación y preparación de la plataforma, con el objetivo de poder instalar las traviesas y el carril. Fuentes del Ministerio de Transportes han sostenido que ya trabajan en Adamuz enfocados en la plataforma y el carril.
Funeral en la Mezquita-Catedral
Cerca de un millar de cordobeses han recordado este sábado a las 46 víctimas del accidente ferroviario del pasado día 18 en Adamuz con una misa funeral celebrada en la Mezquita-Catedral de Córdoba, que ha presidido el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Con más de un millar de sillas habilitadas en el templo, los cordobeses han querido mostrar el pésame a la familias de los fallecidos en el accidente de tren, del que este domingo se cumplirán dos semanas, con una sentida misa en la que han estado presentes los consejeros andaluces de Justicia, José Antonio Nieto, y Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, así como el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre.
El estado de los heridos
Catorce personas heridas en el accidente ferroviario del pasado día 18 en Adamuz siguen ingresadas en hospitales andaluces, tres menos que este viernes tras el fallecimiento de una paciente que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y dos altas registradas en las últimas 24 horas. Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior, uno de los ingresados es un menor, que se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y los otros 13 son adultos, dos de los cuales están en la UCI, uno en el mismo centro y el otro en el Hospital San Juan de Dios, también en la capital cordobesa.
Feijóo pide a UE ayudar a esclarecer los accidentes ferroviarios y revisar fondos europeos
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado en Zagreb ayuda a la Comisión Europea en el esclarecimiento de los recientes accidentes ferroviarios en España y una revisión de los fondos europeos destinados al ferrocarril español. En una declaración de vídeo enviada a los medios tras el final de un encuentro informal del PPE en la capital croata, el líder del PP ha dicho que "España vive la peor crisis ferroviaria de su historia y el Gobierno la está aumentando con la incertidumbre que producen sus mentiras".
Bendodo, sobre Adamuz: "No fue un accidente, fue una negligencia del Gobierno"
El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha denunciado este sábado que la tragedia de los trenes ocurrida en Adamuz (Córdoba) el pasado día 18 "no fue un accidente, fue una negligencia del Gobierno", por lo que ha vuelto a reclamar la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Bendodo, que ha participado en un acto con diputados y senadores malagueños del PP, ha criticado "la negligencia" en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y ha considerado que Puente debería haber dimitido el mismo día del accidente o ser cesado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Huelva tendrá un monumento en memoria de las víctimas y afectados del accidente de Adamuz
El Ayuntamiento de Huelva ha mantenido un encuentro con la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santo Ángel en la que han abordado la propuesta presentada por el colectivo para la construcción de un monumento homenaje en memoria de las víctimas y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el pasado día 18. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto con algunos de sus concejales, ha conocido el proyecto trasladado por la asociación y ha mostrado la disposición municipal para su desarrollo. Se ha comprometido a estudiar junto al colectivo la ubicación más adecuada para el monumento, que se situará en un espacio municipal lo más cercano posible a la estación ferroviaria.
La ministra de Ciencia, Diana Morant, señala a Rajoy por la gestión ferroviaria de Rajoy: "El Gobierno heredó una gestión de abandono a todos los niveles"
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha aseverado que el tren en la Comunidad Valenciana es una "prioridad" para el Ejecutivo Central, al tiempo que ha criticado la gestión ferroviario del expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy. "El Gobierno de Pedro Sánchez hereda una gestión de abandono del sistema ferroviario a todos los niveles en España. Si miramos cualquier gráfico de las inversiones, vemos como en la época de los recortes de Mariano Rajoy se recortó en todo", ha subrayado.n En estos términos se ha manifestado la líder de los socialistas, al ser preguntada sobre la situación ferroviaria en España y en la Comunidad Valenciana, en Castellón de la Plana. "La Comunitat Valenciana es un territorio prioritario para el Gobierno de España", ha insistido.
Los trabajos para retomar el servicio avanzan en Adamuz mientras prosigue la investigación
Los trabajos para recuperar el servicio de la línea ferroviaria entre el centro y el sur peninsular avanzan en Adamuz (Córdoba) con el objetivo de retomar la alta velocidad lo antes posible, mientras prosigue la investigación y el ministro de Transportes, Óscar Puente, defiende la seguridad del ferrocarril. La alta velocidad se encuentra suspendida desde que el pasado día 18 un tren Iryo descarrilara y colisionara con un tren Alvia, un accidente que ha provocado el fallecimiento de 46 personas, tras la muerte este viernes de una mujer que se encontraba en la UCI desde ese domingo. Una veintena de vehículos y unos cuarenta técnicos del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, se encuentran sobre el terreno, con el objetivo, según explicó Puente, de retomar la circulación con Andalucía el sábado 7, si bien advirtió de que la fecha no era definitiva y la meteorología podía adelantar o retrasar plazos.
Datos actualizados de heridos y fallecidos
- Fallecidos: 46 personas
- 193 personas fueron atendidas.
- Total de personas hospitalizadas: 126 hospitalizados (109 están dadas de alta)
* 121 adultos
* 5 niños
- Hay 16 personas ingresadas (15 adultos y 1 menor)
2 están en la UCI:
- 1 en Hospital Universitario Reina Sofía
- 1 en Hospital San Juan de Dios de Córdoba
14 están en planta:
- 7 en Hospital Universitario Reina Sofía (1 es un menor)
- 2 en Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva
- 3 en Hospital Infanta Elena de Huelva
- 1 en Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla
- 1 en Hospital Vithas Málaga
- Cambios respecto a ayer, jueves:
- 1 fallecido
- 1 alta en Hospital Cruz Roja de Córdoba
- 1 traslado de Hospital Cruz Roja al Hospital Infanta Elena de Huelva
- 1 traslado de UCI a planta en Hospital Reina Sofía
Patricia Godino
Fallece la víctima 46 del accidente de Adamuz: una joven opositora de la Palma del Condado
La tragedia de Adamuz se ha cobrado una nueva vida y se elevan a 46 los fallecidos en el accidente entre los dos trenes. La víctima es una joven vecina del municipio onubense de La Palma del Condado, en Huelva, una de las opositoras que viajó en el Alvia de vuelta a casa tras hacer el examen de instituciones penitenciarias.
La chica viajaba en el vagón 2, uno de los más afectados en el siniestro, y eleva a 29 los vecinos de la provincia de Huelva que han perdido la vida en el accidente. Al ser rescatada se trasladó de inmediato al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde ha permanecido ingresada en la UCI, "con pronóstico grave", según los partes médicos, hasta ahora en que se ha confirmado el fallecimiento por parte de la Junta de Andalucía.
