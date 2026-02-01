Un muerto y un herido grave tras chocar dos coches en la N-340 en Castelló

Grave accidente en Castelló. Dos turismos han colisionado la tarde de este domingo frontalmente en la carretera N-340, en el término municipal de Castelló. El choque se ha producido en el kilómetro 981 del citado vial, a la altura de la ermita de la Magdalena.

A consecuencia del violento impacto, y según fuentes municipales, ha fallecido uno de los ocupantes de los dos turismos, mientras que otra persona ha resultado herida de gravedad y ha tenido que ser excarcelada por los bomberos de Castelló.

En los dos vehículos siniestrados viajaba otra tercera persona.

Según fuentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Castellón, de momento se desconocen las causas de la grave colisión que se ha producido a la altura de la ermita de la Magdalena.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado los bomberos de Castelló, así como varias unidades SAMU.

Noticia en elaboración