Un muerto y un herido grave tras chocar dos coches en la N-340 en Castelló
El siniestro se ha producido en el kilómetro 981, a la altura de la ermita de la Magdalena
Grave accidente en Castelló. Dos turismos han colisionado la tarde de este domingo frontalmente en la carretera N-340, en el término municipal de Castelló. El choque se ha producido en el kilómetro 981 del citado vial, a la altura de la ermita de la Magdalena.
A consecuencia del violento impacto, y según fuentes municipales, ha fallecido uno de los ocupantes de los dos turismos, mientras que otra persona ha resultado herida de gravedad y ha tenido que ser excarcelada por los bomberos de Castelló.
En los dos vehículos siniestrados viajaba otra tercera persona.
Según fuentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Castellón, de momento se desconocen las causas de la grave colisión que se ha producido a la altura de la ermita de la Magdalena.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado los bomberos de Castelló, así como varias unidades SAMU.
Noticia en elaboración
- Árboles caídos y saneamiento de fachadas: los bomberos realizan 119 intervenciones en Castellón por el viento huracanado
- Empieza la retirada de amianto del antiguo restaurante en el solar del parque acuático de la Vall
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Pregó de la Magdalena 2026: sin gafas de sol, ni vaqueros ni zapatillas y con bailes más cortos para agilizar la cabalgata
- Un pueblo de Castellón con 35 vecinos busca gestor para su único bar y el hostal y ofrece casa a estrenar por un precio simbólico: “es un chollo”
- Aviso para los usuarios del tren en Castellón: hay inconvenientes para el fin de semana
- Alexandra Pavel, de Benlloc al MIR: 'Estudié durante ocho meses, diez horas al día
- La cerámica de Castellón estudia transformar los lodos de la dana en materia prima para el sector