La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de una tienda
Están valoradas en más de 112.000 euros y no cumplían la normativa sobre precintos fiscales
Germán González
El pasado 29 de enero, agentes de la Patrulla de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de El Vendrell inspeccionaron un establecimiento mayorista y detectaron un total de 4.976 botellas de licores como brandy, whisky, vodka, ron, ginebra y de otros tipos, de diferentes marcas que incumplían la normativa vigente sobre fraude fiscal, contrabando e infracciones relacionadas con los impuestos especiales.
Las bebidas alcohólicas estaban destinadas a la comercialización, con un valor de unos 112.403,15 euros, aunque no podrían venderse, ya que no habían tributado correctamente por los impuestos de este tipo de productos. Eran botellas con un precinto legal adecuado y que debía actualizarse.
Ante esta situación los agentes denunciaron al responsable del local por infracción a la Ley de Impuestos Especiales. También hicieron el correspondiente reportaje fotográfico de las botellas que quedaron inmovilizadas in situ, bajo custodia del responsable del establecimiento, y a disposición de la Aduana de Tarragona. Este organismo debe tramitar la denuncia.
La Guardia Civil remarca que se intensifican estas tareas de control y vigilancia de productos que pueden incumplir la normativa tributaria y aduanera, así como la "protección de los intereses económicos del Estado y la defensa de la seguridad y los derechos de los consumidores".
Suscríbete para seguir leyendo
- Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- Luto en Castellón por Manuel, enfermero del Hospital General fallecido en accidente: 'Padre coraje y con un corazón enorme
- Esto cuesta comer en los mejores restaurantes de Castellón en relación calidad-precio según la Guía Michelin 2026
- La Orquesta Panorama vuelve a Castellón como plato fuerte de unas fiestas
- Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
- Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
- 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea