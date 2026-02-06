Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

Renfe bloquea la venta de trenes a Vigo hasta el lunes, cuando comienza la huelga en el sector ferroviario

Renfe ha bloqueado la venta de trenes con origen o destino Vigo hasta el próximo lunes (incluido), día en el que comenzará la huelga en todo el sector ferroviario español.

Fuentes de la compañía consultadas por Europa Press han explicado que el servicio se encuentra suspendido desde este pasado jueves debido a las condiciones meteorológicas adversas que atraviesan las Rías Baixas.

"Pese a que Adif ha autorizado la circulación en algunos tramos, hemos decidido seguir con el servicios suprimido hasta que las fuentes oficiales mejoren las predicciones de riesgo para dar garantía a trabajadores y viajeros", han subrayado desde la empresa.