En Erandio
La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con indicios de criminalidad en Vizcaya
El fallecido sería un vecino de la localidad vizcaína de Barakaldo de 60 años que constaba como desaparecido desde el pasado miércoles
EFE
La Ertzaintza ha abierto una investigación tras el hallazgo este viernes en Erandio (Bizkaia) del cuerpo sin vida de un hombre, que presenta indicios de criminalidad, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.
El cadáver ha sido localizado en el Alto del Vivero, en Erandio, y, según las primeras indagaciones de los agentes trasladados al lugar, el fallecido sería un vecino de la localidad vizcaína de Barakaldo de 60 años que constaba como desaparecido desde el pasado miércoles.
Tras el levantamiento del cadáver por parte de la comisión judicial, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para su análisis forense.
La Ertzaintza, en espera de los resultados de la autopsia, continúa con sus investigaciones para tratar de aclarar las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento.
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
- Borrasca Leonardo en Castellón: AEMET pone toda la provincia en alerta y pide máxima precaución
- CSIF denuncia trato intimidatorio a más de 30 alumnos por parte de un profesor del IES Politècnic de Castelló y exige medidas inmediatas
- Una menor de 15 años, al hospital tras un accidente entre un coche y un patinete en Castellón
- El pasado en la Vall del profesor denunciado en el IES Politècnic: 'Nos llama retrasados
- Los patinetes vuelven a la actualidad en Castelló: lo que cuesta el seguro de responsabilidad civil y la documentación que necesitas para contratarlo
- Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas