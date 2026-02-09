Asturias
Investigan por agredir sexualmente a una prostituta haciéndose pasar por policía en Gijón a un árbitro de Segunda que ya tiene una orden de alejamiento
El joven, en libertad con cargos tras ser detenido, amenazó a la mujer, en situación irregular, con avisar a Extranjería, según la denuncia
Pablo Palomo
Una orden de alejamiento de 300 metros y una investigación por un posible delito de agresión sexual. Eso es lo que hay encima de la mesa con el caso del asturiano al que se le está investigando por forzar a una prostituta hace varias semanas. Este individuo, asturiano y árbitro profesional de Segunda División, quedó en libertad con cargos tras prestar declaración. Las pesquisas, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, las lleva a cabo la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la comisaría de El Natahoyo. Según las fuentes consultadas, el auto de libertad provisional es del 29 de enero por lo que el implicado habría árbitrado un partido de fútbol poco después de haber sido arrestado.
Este hombre asturiano, de entre 30 y 40 años según las fuentes consultadas por este periódico, fue detenido por la Policía Nacional hace alrededor de quince días. Todo a fue a raíz de la denuncia de la afectada, de origen latinoamericano.
La descripción de los hechos aportada por la denunciante, y siempre pendiente de comprobación a lo largo de la investigación judicial, incluye que este joven asturiano lucía en su ropa distintivos policiales para llevar a cabo sus amenazas diciéndole que si no accedía a las prácticas sexuales propuestas tendría problemas debido a su situación irregular en el país.
Las fuentes consultadas señalan que, en el marco de la investigación, además de la detención, se procedió al registro de la vivienda del árbitro. Los agentes de la Policía Nacional querían comprobar si en su hogar tenía otros uniformes que pudieran pertenecer a otros cuerpos policiales para llevar a cabo estas prácticas.
Un posible delito de agresión sexual
Por estos hechos, el investigado podría enfrentarse a un delito de agresión sexual, que llevaría aparejada una alta pena privativa de libertad en caso de que el asunto llegase a juicio. Falta por comprobar, además de la veracidad de la denuncia, si este comportamiento del joven asturiano de hacerse pasar por un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tuvo lugar como un hecho aislado o era una práctica habitual por su parte y pudieran aflorar, en el marco de dichas investigaciones, otros casos.
Noticias relacionadas
Desde la comisaría de la Policía Nacional situada en el barrio de El Natahoyo se limitaron a confirmar a este periódico que en estos momentos existe una investigación en marcha. Investigación que sigue adelante para poder recabar más pruebas que aportar a la fase de instrucción que se está llevando a cabo desde el juzgado.
Un caso en investigación desde la comisaría de El Natahoyo
El investigado. Un joven asturiano de entre 30 y 40 años vinculado al mundo del fútbol.
La denuncia. Se investiga desde la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) de la comisaría de El Natahoyo, aunque el implicado no reside en la ciudad de Gijón. El caso arrancó hace ya unas semanas.
Cargos. Según el relato de la denuncia, este joven simulaba ser un agente de policía para mantener relaciones sexuales con la prostituta sin pagar bajo la amenaza de ponerla en problemas ya que la chica residiría de manera irregular en el país.
En libertad. Este individuo se encuentra en libertad con cargos a la espera del desarrollo de la instrucción judicial.
Delitos. Los hechos descritos, de confirmarse su veracidad, podrían ser constitutivos de un grave delito de agresión sexual.
Investigación. Las pesquisas, explican desde la comisaría de El Natahoyo, están en marcha.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alarma en el centro de Castelló: unas explosiones causan un gran susto en la calle Amadeo I
- Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
- L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- Una población de Castellón quiere recuperar la memoria de sus escuelas de masías
- La Lazio confirma el adiós de uno de los campeones de la Europa League en el Villarreal: 'Tenemos un acuerdo cerrado con Pedraza
- Crimen en Algimia: ¡Asómate, que será lo último que verás!
- Directo Real Valladolid-Castellón: los albinegros buscan una victoria que les aúpe al liderato