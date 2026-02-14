Incendio en el Grau de Castelló.

Un incendio se ha declarado poco antes de las 12.00 horas en un descampado situado en la avenida de los Pinos del Grau de Castelló y, por acción del viento, está afectando a los setos de las villas que lo rodean.

El solar está situado cerca del cruce de la avenida con la calle Mascarat. Hasta la zona se han desplazado los bomberos municipales, que están encontrando dificultades para apagar las llamas a consecuencia del temporal.

