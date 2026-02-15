Investigación
En estado grave una mujer tras ser agredida por su expareja en Ibiza
La víctima ha sido trasladada a un centro sanitario y su agresor ya ha sido detenido
César Navarro Adame
Una mujer ha ingresado este sábado en un centro sanitario de Ibiza en estado grave después de haber sido agredida por su expareja. Este nuevo caso de violencia machista se ha producido en la localidad de Sant Antoni, según ha informado la Guardia Civil.
Según la misma fuente, "un hombre que tenía orden de alejamiento en vigor ha agredido a su expareja". El individuo ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil "en el lugar de los hechos".
"Por el momento se desconoce el estado de la víctima, que ha sido evacuada en ambulancia a un centro hospitalario en estado grave", añaden desde la Guardia Civil en una escueta nota de prensa.
Recursos para las víctimas
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
- Un joven de 22 años muere atropellado en Castelló: detienen al conductor por conducción temeraria
- Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
- Las rachas de viento en Castellón superan los 170 kilómetros por hora en el interior
- Un incendio en el Grau de Castelló afecta a varias villas
- Vinaròs cancela el desfile del Carnaval del sábado y mantiene la incógnita para el del domingo
- Los expertos anuncian un cambio brusco del tiempo para Castellón
- La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?