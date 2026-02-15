Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Muere un hombre en Jaén tras las heridas sufridas en un tiroteo el viernes

La Policía Nacional investiga las circunstancias del crimen, ocurrido en la localidad de Linares

Un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

Un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS/ARCHIVO

EFE, EP

Jaén

Un hombre de 49 años ha muerto este domingo en el hospital de San Agustín de Linares (Jaén), donde permanecía ingresado desde el pasado viernes y fue intervenido de urgencia por una herida de bala en el abdomen, según han informado este domingo fuentes policiales.

El fallecido fue tiroteado el viernes por la noche en una calle de la barriada linarense de Arrayanes y él mismo fue quien alertó a los servicios de emergencia, que lo trasladaron al hospital en estado grave.

La Policía Nacional arrestó al presunto autor este sábado, poco después de producirse la agresión a manos de un arma fuego, mientras que la investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido.

