Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
El acusado ha defendido que solo seguía órdenes de su superior y que no tenía nada que declarar
Clara Dalmau Merencio
Un hombre de 32 años ha sido condenado a tres años de prisión tras cruzar la frontera de España con Francia, en noviembre de 2023, con medio millón de euros sin declarar.
El hombre, de nacionalidad húngara, fue interceptado por agentes de aduanas en el peaje de Capitou (Francia). El acusado viajaba desde Tarragona con destino a Niza y llevaba consigo 500.000 euros envueltos en celofán bajo el asiento de su vehículo.
Lo que escondía en su coche
El sospechoso intentó justificar esta gran cantidad de dinero asegurando que provenía de la venta de un cuadro de Claude Monet.
"El valor de un cuadro de Monet supera con creces el medio millón", le dijo entonces un agente de aduanas. Por si fuera poco, los paquetes de dinero contenían trazas de cocaína, lo que le acabó delatando, según publica el diario francés 'Var-matin'.
La sentencia ha sido firme
El hombre, que trabajaba para una empresa de inversión de oro con sede en Budapest (Hungría), ha sido juzgado (y condenado) por un tribunal de Draguignan (Francia), acusado de blanqueo de capitales, fraude aduanero y transferencia de efectivo no declarado.
Además de los tres años de prisión, el acusado enfrenta dos sanciones aduaneras que suman 700.000 euros y tiene prohibido entrar en territorio francés durante cinco años.
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
- Novedades en el Carnaval de Vinaròs por el viento: Habrá un desfile este domingo y se celebrará otro adicional en verano
- Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
- Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
- Controlado el incendio de las Atalayas de Peñíscola tras el desalojo de los vecinos
- Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?
- Un joven de 22 años muere atropellado en Castelló: detienen al conductor por conducción temeraria
- En directo | Castellón-Dépor