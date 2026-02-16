Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet

Un hombre de 32 años ha sido condenado a tres años de prisión tras cruzar la frontera de España con Francia, en noviembre de 2023, con medio millón de euros sin declarar.

El hombre, de nacionalidad húngara, fue interceptado por agentes de aduanas en el peaje de Capitou (Francia). El acusado viajaba desde Tarragona con destino a Niza y llevaba consigo 500.000 euros envueltos en celofán bajo el asiento de su vehículo.

Lo que escondía en su coche

El sospechoso intentó justificar esta gran cantidad de dinero asegurando que provenía de la venta de un cuadro de Claude Monet.

"El valor de un cuadro de Monet supera con creces el medio millón", le dijo entonces un agente de aduanas. Por si fuera poco, los paquetes de dinero contenían trazas de cocaína, lo que le acabó delatando, según publica el diario francés 'Var-matin'.

La sentencia ha sido firme

El hombre, que trabajaba para una empresa de inversión de oro con sede en Budapest (Hungría), ha sido juzgado (y condenado) por un tribunal de Draguignan (Francia), acusado de blanqueo de capitales, fraude aduanero y transferencia de efectivo no declarado.

Además de los tres años de prisión, el acusado enfrenta dos sanciones aduaneras que suman 700.000 euros y tiene prohibido entrar en territorio francés durante cinco años.