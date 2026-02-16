En Leioa
Un herido tras explosionar su móvil cuando viajaba en el metro en Bizkaia
La explosión del teléfono ha originado humo y, según recoge el protocolo del metro, se ha procedido al desalojo de ese tren
EFE
Un hombre ha resultado herido tras explosionar su teléfono cuando viajaba en un vagón de metro, a la altura de la estación de Leioa (Bizkaia).
El incidente se ha registrado pasadas las 08:30 horas de este lunes y el personal de Metro Bilbao ha atendido inicialmente al pasajero afectado y ha alertado a los servicios de emergencia, según han explicado fuentes de ese servicio ferroviario.
Una ambulancia ha acudido al lugar para atender al propietario del móvil que ha sufrido la pequeña deflagración, ha explicado el departamento vasco de Seguridad
La explosión del móvil ha originado humo y, según recoge el protocolo del metro, se ha procedido al desalojo de ese tren. El resto del servicio ha seguido funcionando con normalidad.
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
- Novedades en el Carnaval de Vinaròs por el viento: Habrá un desfile este domingo y se celebrará otro adicional en verano
- Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
- Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
- Controlado el incendio de las Atalayas de Peñíscola tras el desalojo de los vecinos
- Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?
- Un joven de 22 años muere atropellado en Castelló: detienen al conductor por conducción temeraria
- En directo | Castellón-Dépor