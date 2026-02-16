Sucesos
Un hombre de 31 años sufre quemaduras en un taller de Don Benito (Badajoz)
Samuel Sánchez
El propietario de un taller de chapa y pintura de Don Benito (Badajoz), de 31 años, ha resultado herido con quemaduras este lunes en un accidente laboral ocurrido en su negocio.
En declaraciones a los medios, con motivo de la reunión que celebra en esta misma localidad con comunidades de regantes para abordar los daños causados por el temporal, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha señalado que se trata de un accidente laboral, sin precisar en qué ha consistido, y ha explicado que ahora se investigan los hechos.
La hipótesis que maneja la Policía Nacional es que el accidente se podría haber producido como consecuencia de la manipulación de algún agente inflamable.
Hasta el taller, ubicado en la avenida de Madrid, se han desplazado tres dotaciones de bomberos, una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, según han informado miembros del operativo.
La Policía Judicial de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación con el fin de esclarecer las causas de lo ocurrido.
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
- Una trabajadora sanitaria, en estado crítico tras ser apuñalada en el centro de salud de Benicàssim
- Novedades en el Carnaval de Vinaròs por el viento: Habrá un desfile este domingo y se celebrará otro adicional en verano
- Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
- Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
- Controlado el incendio de las Atalayas de Peñíscola tras el desalojo de los vecinos
- Un paciente intentó detener sin éxito al asesino machista de Benicàssim y otros tres lo redujeron tras el ataque
- Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?