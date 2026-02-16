Veinticinco familias desalojadas y diez vecinos y policías nacionales asistidos por inhalar humo en el incendio de una casa en Alicante

Cuatro vecinos y seis policías nacionales han sido atendidos por inhalación de humo en un incendio que se ha declarado poco antes de las siete de la mañana en un inmueble de viviendas públicas del degradado barrio Miguel Hernández, antiguo José Antonio, en Alicante.

El incendio ha provocado el derrumbe del techo de cinco viviendas de la planta superior de un edificio situado en la calle Pavía y se estima que hay unas 25 familias afectadas por el desalojo de cuatro bloques. Una estufa se baraja como posible causante del espectacular incendio, que se ha expandido rápidamente por el viento y la composición de la cubierta, que era de cañizo.

Tras conocer el alcance del siniestro, el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat han activado el suministro de productos de primera necesidad y la preparación del realojo de las familias afectadas por el incendio, que ha obligado a desalojar 36 viviendas. Se espera que los vecinos de dos de los cuatro bloques puedan regresar esta noche a sus viviendas, mientras que el resto serán realojadas en hostales y en el Centro de Atención de Urgencia Social (CAUS), según ha explicado personalmente a los vecinos el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Los servicios de emergencia han cortado el tráfico en la avenida, lo que ha generado un gran atasco a primera hora del lunes en las calles y avenidas adyacentes al barrio Miguel Hernández.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha visitado la zona del siniestro junto con el vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Presidencia, José Luis Díez, y ambos se han comprometido con los vecinos a realojar de forma provisional a los afectados en hostales y el CAUS y buscar otras viviendas para los más perjudicados.

Los primeros en llegar al lugar del incendio han sido tres patrullas de la Policía Nacional, cuyos seis agentes han procedido a desalojar los inmuebles y han ayudado a rescatar a varios vecinos atrapados en la tercera planta, donde ha comenzado el fuego.

El fuego se ha podido iniciar al parecer por una estufa en casa de una mujer que ha sido auxiliada por dos policías nacionales, los cuales han sufrido la intoxicación más grave de los seis agentes atendidos por inhalar humo.

Estos policías han ayudado a continuación a salir a otros vecinos de la misma planta tercera, entre ellos un hombre y su mujer, que presenta problemas de movilidad. El rescate de los vecinos se ha realizado en medio de explosiones y caída de cascotes por el derrumbe de los techos de las viviendas.

Los dos policías intoxicados, atendidos en una ambulancia. / INFORMACIÓN

Una veintena de bomberos se han personado en el lugar y han procedido a controlar el fuego, pero las labores de extinción se han prolongado durante varias horas. También han acudido 29 efectivos de la Policía Local, que además de cortar el tráfico han ido contactando con las familias afectadas por los desalojos.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha sido alertado del incendio sobre las 6.45 horas y ha movilizado una ambulancia convencional, dos SVB y un SAMU, cuyo equipo médico ha asistido a cuatro hombres y dos mujeres de entre 41 y 73 años por inhalación de humo, que posteriormente han sido trasladadas a diferentes hospitales de Alicante.

Entre estas seis personas se encontraban los dos policías nacionales que han rescatado a varios vecinos y han sido evacuados en ambulancia a un centro hospitalario. Otros cuatro agentes han acudido posteriormente al mismo centro hospitalario para recibir asistencia por el humo inhalado.

Los técnicos municipales y de la Entidad de Suelo y Vivienda de la Comunidad Valenciana (EVhA), titular del inmueble, han determinado que el edificio del número 6 de la calle Pavía difícilmente podrá ser rehabilitado, mientras que el del números 4 ha quedado con una sobrecarga de agua muy importante por la extinción y hasta pasados unos días no podrá hacerse una evaluación del estado para una posible vuelta de los inquilinos. El edificio, al igual que los colindantes, cuentan con el Informe de Evaluación de la Edificación y en fachadas y cubiertas, con fecha de noviembre del 2024.

Los servicios autonómicos del EVhA, junto con el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, han activado el realojo de los inquilinos de las viviendas que han sufrido daños, que serán trasladados a un alojamiento provisional de urgencia mientras se habilita una vivienda para ofrecerles mientras las afectadas no pueden ser habitadas.

Viviendas de 70 años con tejado de cañizo

A las seis de las mañana dos explosiones han despertado a los vecinos. Según Lisardo Gabarre, presidente de la asociación de vecinos Sol d'Alacant del barrio Miguel Hernández, al parecer "a una mujer de mayor edad se le ha olvidado apagar la estufa", lo que habría provocado el incendio que se ha propogado hasta unas "cinco viviendas".

Según Gabarre, habría más de ocho familias afectadas por el suceso y, teniendo en cuenta las viviendas colindantes, serían "36 las viviendas afectadas".

Según Gabarre, las viviendas, con "tejado de cañizo" tienen más de 70 años y tachan de "abandono" la situación del barrio: "Hay una serie de funcionarios que saben lo que tienen que hacer y lo que no hacen" antes de sentenciar que la situación de estas viviendas es "muy precaria".

El incendio en la vivienda de Miguel Hernández ha causado el derrumbe de los techos. / INFORMACIÓN

La presidenta del bloque donde ha ocurrido el incendio, Verónica Rico, ha señalado que son casas muy antiguas, de 1954, y tienen miedo de volver por la gran cantidad de agua que han echado para apagar el fuego. Rico asegura que "los pisos no están habitables" y se sienten "marginados", ya que han rehabilitado los bloques de la rotonda de la antigua plaza de la División Azul y "a nosotros no nos hacen caso y al final va a ocurrir una desgracia".

Durante la extinción del fuego, la Policía Local ha acordonado la zona y establecido cortes de tráfico en esta calle y las arterias colindantes para facilitar el acceso a los servicios de emergencia, lo que ha provocado complicaciones en el tráfico en la zona sur de la ciudad. Concretamente, se ha cortado la avenida Alcalde Lorenzo Carbonell en el tramo próximo al edificio siniestrado, entre las calles Pianista González Soriano con Gran Vía hasta la plaza María Yolanda Escrich Forniés (antigua División Azul).

Noticias relacionadas

Los avisos se han activado a través de la plataforma de Tráfico municipal y la aplicación para teléfonos móviles ‘Alicante se mueve’ advirtiendo a los conductores de la situación.