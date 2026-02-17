El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, ha declarado a los medios estar "afligido y emocionado" tras el doble crimen ocurrido en la población, justo enfrente del Ayuntamiento. A media tarde fueron encontradas degolladas una mujer y su hija de 12 años.

"Es una desgracia, todos queremos mucho a esta familia, que estaba muy arraigada en el pueblo", ha explicado Minguet a los medios.

Declaraciones institucionales

El municipio decretará tres días de luto oficial por el suceso y este miércoles realizarán un minuto de silencio.

Minguet ha indicado que él mismo ha podido hablar con el hombre ahora detenido por este presunto doble asesinato, antes de que la Guardia Civil lo arrestara. Según el primer edil, el varón mostraba estar "muy afligido" cuando él lo ha visto. "Él es quien ha llegado a la casa, ha abierto la puerta y se ha encontrado todo el panorama", ha dicho Minguet que le ha explicado el detenido, de nacionalidad marroquí, quien se comunicaba por señas puesto que es sordomudo (como las fallecidas). "Es muy buen chaval", ha llegado a afirmar el alcalde.

En Directo

El alcalde de Xilxes, afligido por el doble asesinato: "Es una desgracia, todos queremos mucho a esta familia". El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, ha declarado a los medios estar "afligido y emocionado" tras el doble crimen ocurrido en la población, justo enfrente del Ayuntamiento. A media tarde fueron encontradas degolladas una mujer y su hija de 12 años. "Es una desgracia, todos queremos mucho a esta familia, que estaba muy arraigada en el pueblo", ha explicado Minguet a los medios. Toni Losas Amplía la información en este enlace.

Una orden de alejamiento de 300 metros Tanto la madre como la hija de doce años asesinadas estaban en el sistema VioGen y ambas estaban protegidas con una orden de alejamiento de 300 metros, vigente hasta 2027 que impedía al exmarido y padre de la menor acercarse o ponerse en contacto con ellas por cualquier medio.

Un familiar de la mujer y la niña asesinadas: "El marido pegaba a mi prima desde hacía tiempo" El hombre se encuentra detenido en dependencias de la Policía Local, según ha podido confirmar este periódico, y es objeto de las primeras sospechas de personas que conocían a la familia. El primo hermano de la mujer fallecida, José, detalló que estaba "asimilando todavía" este suceso. "He venido corriendo desde mi trabajo, en l'Alcora", y cree que lo ocurrido "son represalias, porque él salió de la cárcel ayer, debido a que lo denunció". Añadió que el hombre "pegaba a mi prima desde hacía tiempo", y afirmó que lo ocurrido "le cuadra", aunque apunta a la cautela: "Hay que demostrarlo". Amplía la información en este enlace.

La Guardia Civil ya se encuentra practicando las primeras investigaciones en Xilxes Tanto la mujer como la niña, de 12 años de edad y estudiante de sexto de Primaria, así como el padre y marido de las víctimas son sordomudos. La mujer era natural de la localidad de la Plana Baixa. Al parecer, las autoridades conocían a las víctimas y al padre de la menor asesinada, porque habían intervenido en varios episodios de violencia de género y doméstica. Más información en este enlace. Galería de imágenes: Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años /

Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años Una mujer y su hija, menor de edad, han sido encontradas este martes sin vida en su vivienda de Xilxes. La Guardia Civil investiga esta muerte violenta, después de que se hayan hallado los dos cuerpos sin vida en una casa que se encuentra cerca del Ayuntamiento de la localidad y el retén de la Policía Local. Más información en este enlace. Galería de imágenes: Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años / Pablo Ramón

Investigación y conmoción

Minguet ha confirmado que la Guardia Civil le ha pedido las cámaras del Ayuntamiento y la Policía Local para la investigación, pues ambas dependencias municipales se encuentran justo frente a la casa donde han encontrado a las fallecidas, de 47 y 12 años.

ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016 El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica. En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

El caso ha causado una profunda conmoción en Xilxes, y ocurre justo un día después del crimen machista en Benicàssim. Una enfermera del centro de salud fue asesinada en su puesto de trabajo con un arma blanca a manos de su expareja.