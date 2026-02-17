Fugitivo
Detenido en Madrid "el hombre de los mil nombres": se borró las huellas dactilares para usurpar identidades
El pandillero peruano, miembro de la banda 'Los terribles del 17', está acusado de tenencia de explosivos
Javier Niño González
Ha caído "el hombre de los mil nombres". La Policía Nacional ha detenido en Madrid al peligroso fugitivo, reclamado en Perú como miembro de la banda 'Los terribles del 17' quien se llegó a borrar intencionadamente sus huellas dactilares para poder usurpar otras identidades.
Sobre el pandillero constaba en vigor una Orden Internacional de Detención para Extradición de la Interpol por tenencia de explosivos, según informa la Dirección General de la Policía. La investigación contra el pandillero comenzó el pasado mes de agosto, tras la solicitud de colaboración de las autoridades peruanas sobre la posible presencia en España del reclamado quien, a consecuencia de un enfrentamiento con una banda rival en su país sufría una minusvalía física con graves problemas de movilidad.
El prófugo, consciente de la existencia de una orden de detención y extradición por parte de las autoridades peruanas, tomaba todo tipo de precauciones para evitar ser detectado por la Policía. Así, había eliminado de manera intencionada sus huellas dactilares y utilizaba una identidad usurpada correspondiente a otra persona. Por todo ello es conocido en su país como "el hombre de los mil nombres".
En 2012 el detenido participó en una fuga masiva del penal de Challapalca, una prisión de máxima seguridad en Perú. En octubre de 2024 fue detenido por la Policía Nacional de Perú, teniendo en su poder un artefacto explosivo y munición de 9 milímetros, existiendo indicios de su implicación en delitos de extorsión y como sicario. Sin embargo, logró evadir la acción de la justicia y se sospecha que huyó a España.
