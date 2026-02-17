Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | La alta velocidad entre Madrid y Andalucía se recupera: vuelven el AVE y los trenes Iryo

Moreno convoca el Consejo de Gobierno en Adamuz un mes después del siniestro ferroviario

El Consejo de Gobierno celebrará este miércoles su reunión semanal en Adamuz, el municipio cordobés en el que, el pasado 18 de enero, se produjo el trágico accidente ferroviario que provocó la muerte de 46 personas.

La reunión del Ejecutivo andaluz se producirá en el Centro del Olivar de la Sierra de Adamuz, al cumplirse un mes del accidente ferroviario.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este martes en su cuenta en la red social X que "no olvidamos a las víctimas ni a sus familias" cuando se cumple un mes "del terrible accidente ferroviario".

Tras recordar a las siete personas que aún sigue hospitalizadas, el presidente ha expresado que, "con todo el cariño", el Consejo de Gobierno se celebrará en Adamuz en "homenaje a la solidaridad de los vecinos del municipio".