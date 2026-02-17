Agresión con arma blanca
Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo durante el carnaval de O Hío en Pontevedra
Gonzalo Martínez
Un joven de 17 años, vecino del municipio pontevedrés de Cangas, tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un corte en un muslo, supuestamente por un navajazo o un botellazo propinado durante las celebraciones del Carnaval de O Hío en Pontevedra. Los hechos sucedieron el lunes por la noche en la aldea de Vilanova y el chaval fue asistido por acompañantes hasta la llegada de una ambulancia contratada por el Concello para cubrir el evento y de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que investigan el suceso. Los testimonios apuntan a que el autor de la agresión fue una persona que iba disfrazada y con el rostro cubierto con pasamontañas, que habría utilizado un arma blanca, un objeto punzante como un cuchillo, una navaja o una botella rota.
Los datos recabados, todavía imprecisos, refieren que dos personas se acercaron al grupo de jóvenes que disfrutaba del carnaval y una de ellas atacó a la víctima, supuestamente sin mediar discusión. El joven sufrió la herida en la parte anterior del muslo derecho, cerca de la arteria femoral que le habría provocado daños más graves. Según fuentes municipales, el chaval se encuentra fuera de peligro.
Tres patrullas de la Policía Local y dos de la Guardia Civil custodian las celebraciones del multitudinario Carnaval de O Hío en Pontevedra, que reúne a miles de personas en la parroquia canguesa, muchas de ellas llegadas desde otros municipios.
- Una enfermera, en estado crítico tras ser apuñalada por su pareja en el centro de salud de Benicàssim
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
- Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
- Una testigo de la tragedia del centro de salud de Benicàssim: 'Una chica ha salido diciendo que habían matado a la enfermera
- Así fue el día más triste del Centro Salud de Benicàssim: de la sorpresa del ataque a la visible tranquilidad del asesino de la enfermera Ana después de matarla
- Un paciente intentó detener sin éxito al asesino machista de Benicàssim y otros tres lo redujeron tras el ataque
- Una de las grandes fortunas de la Comunitat entra en una pujante empresa de Castellón
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos