NAUFRAGIO
Dos marineros gallegos se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo
Ocurrió a la altura de Nanín y los tripulantes pudieron alcanzar la costa, donde fueron rescatados en unas rocas
Nicolás Davila
Los dos tripulantes de un pesquero han salvado sus vidas en la mañana de este martes tras embarrancar su barco frente a playa de Nanín, en Sanxenxo. Ambos pudieron alcanzar tierra a nado y están a salvo.
La embarcación, que volcó, no puede recuperarse por el momento ya que que está incrustada en las rocas y el oleaje impide acercarse a ella.
Gardacostas de Galicia intervino en el operativo de rescate con la auxiliar del buque 'Ría de Vigo'.
El Concello de Sanxenxo, por su parte, indica que se trata de dos buzos de O Grove. Añade que la embarcación se hundió por motivos que se desconocen, aunque se apunta que quizás el mal estado del mar habría llevado la embarcación hacia las rocas.
Los dos tripulantes fueron rescatados por Emerxencias de Sanxenxo cuando se encontraban encima de unas rocas. No precisaron asistencia sanitaria.
Además de Gardacostas y Emerxencias, acudieron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.
Este último cuerpo ha informado de que se trata de dos hombres de 45 y 52 años que se dedican a la captura de erizo y se desplazaban desde Bueu a O Grove en la embarcación que volcó.
- Una enfermera, en estado crítico tras ser apuñalada por su pareja en el centro de salud de Benicàssim
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
- Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
- Una testigo de la tragedia del centro de salud de Benicàssim: 'Una chica ha salido diciendo que habían matado a la enfermera
- Un paciente intentó detener sin éxito al asesino machista de Benicàssim y otros tres lo redujeron tras el ataque
- Así fue el día más triste del Centro Salud de Benicàssim: de la sorpresa del ataque a la visible tranquilidad del asesino de la enfermera Ana después de matarla
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos
- El pueblo de Castellón donde siempre hace viento: dos de cada tres días sopla a más de 70 km/h