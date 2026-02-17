Un familiar de la madre y su hija de 12 años asesinadas en Xilxes: "El marido pegaba a mi prima desde hacía tiempo"

El hallazgo de una mujer de 47 años y su hija de 12 en Xilxes ha conmocionado a esta localidad de la Plana Baixa. Varias decenas de personas se encuentran desde media tarde en las inmediaciones del lugar del crimen, que además está en las inmediaciones de la iglesia y frente a la sede de la Policía Local.

Entre las personas congregadas había testigos y conocidos de la familia. La vecina que se encontró en primer lugar al marido y padre de las víctimas contaba a Mediterráneo que se lo había encontrado alterado por la calle. "Como es sordomudo, ha empezado a hacerme la señal de un degollamiento con el dedo en el cuello, y entonces hemos sabido que pasaba algo". Inmediatamente dio el aviso.

Investigación en marcha

El hombre se encuentra detenido en dependencias de la Policía Local, según ha podido confirmar este periódico, y es objeto de las primeras sospechas de personas que conocían a la familia. El primo hermano de la mujer fallecida, José, detalló que estaba "asimilando todavía" este suceso. "He venido corriendo desde mi trabajo, en l'Alcora", y cree que lo ocurrido "son represalias, porque él salió de la cárcel hace poco, debido a que lo denunció".

Añadió que el hombre "pegaba a mi prima desde hacía tiempo", y afirmó que lo ocurrido "le cuadra", aunque apunta a la cautela: "Hay que demostrarlo".

Julia, una tía de la mujer asesinadam, afirmaba estar "en shock, y no me puedo creer como este tío [el detenido] estaba dándole abrazos por a los primos de ella cuando han llegado".

Conmoción en la localidad

La noticia ha generado una profunda consternación en Xilxes, donde vecinos y allegados permanecen pendientes del avance de la investigación.

ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016 El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica. En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

En Directo

Tanto la madre como la hija de doce años asesinadas estaban en el sistema VioGen y ambas estaban protegidas con una orden de alejamiento de 300 metros, vigente hasta 2027 que impedía al exmarido y padre de la menor acercarse o ponerse en contacto con ellas por cualquier medio.

Un familiar de la mujer y la niña asesinadas: "El marido pegaba a mi prima desde hacía tiempo" El hombre se encuentra detenido en dependencias de la Policía Local, según ha podido confirmar este periódico, y es objeto de las primeras sospechas de personas que conocían a la familia. El primo hermano de la mujer fallecida, José, detalló que estaba "asimilando todavía" este suceso. "He venido corriendo desde mi trabajo, en l'Alcora", y cree que lo ocurrido "son represalias, porque él salió de la cárcel ayer, debido a que lo denunció". Añadió que el hombre "pegaba a mi prima desde hacía tiempo", y afirmó que lo ocurrido "le cuadra", aunque apunta a la cautela: "Hay que demostrarlo". Amplía la información en este enlace.

La Guardia Civil ya se encuentra practicando las primeras investigaciones en Xilxes Tanto la mujer como la niña, de 12 años de edad y estudiante de sexto de Primaria, así como el padre y marido de las víctimas son sordomudos. La mujer era natural de la localidad de la Plana Baixa. Al parecer, las autoridades conocían a las víctimas y al padre de la menor asesinada, porque habían intervenido en varios episodios de violencia de género y doméstica. Más información en este enlace. Galería de imágenes: Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años /

Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años Una mujer y su hija, menor de edad, han sido encontradas este martes sin vida en su vivienda de Xilxes. La Guardia Civil investiga esta muerte violenta, después de que se hayan hallado los dos cuerpos sin vida en una casa que se encuentra cerca del Ayuntamiento de la localidad y el retén de la Policía Local. Más información en este enlace. Galería de imágenes: Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años / Pablo Ramón